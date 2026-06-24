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Antonela Roccuzzo sorprendió a Messi en su cumpleaños con fotos inéditas

La rosarina celebró los 39 años del capitán argentino con un álbum familiar nunca visto. La tierna respuesta de Messi

24 de junio 2026 · 11:59hs
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Messi y Antonela Roccuzzo

Messi y Antonela Roccuzzo, un amor de años

El cumpleaños de Lionel Messi volvió a convertirse en un acontecimiento mundial. Mientras el capitán de la selección argentina transita lo que podría ser su última Copa del Mundo, este miércoles recibió una de las felicitaciones más esperadas: la de Antonela Roccuzzo.

La rosarina eligió las primeras horas del día para compartir en Instagram un álbum de fotos inéditas junto al futbolista y sus hijos. La publicación no tardó en multiplicarse en las redes sociales y acumular millones de interacciones en cuestión de minutos.

"Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito", escribió Antonela junto a una serie de imágenes que recorren distintos momentos de la historia familiar.

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Las fotografías muestran escenas íntimas, vacaciones, festejos y postales cotidianas de la pareja. También aparecen imágenes de distintas etapas de la relación, desde momentos recientes hasta otras que remiten a los años en que ambos todavía eran muy jóvenes.

>> Leer más: "Feliz cumpleaños, Lionel Messi": la convocatoria viral que lanzó un periodista

Fue justamente ese detalle el que llamó la atención de Messi. El capitán argentino respondió públicamente al mensaje de su esposa con una frase que rápidamente se volvió viral. "Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. Los amo. Qué chiquitos éramos...", escribió el rosarino, en referencia a algunas de las fotografías más antiguas incluidas en el álbum.

Un cumpleaños especial para Messi

La publicación llega en un momento especial para Messi. Además de celebrar su cumpleaños número 39, el rosarino atraviesa una nueva participación mundialista con la selección argentina, en un torneo que muchos consideran el último gran capítulo de una carrera irrepetible.

La historia entre Messi y Antonela comenzó mucho antes de la fama. Se conocieron cuando eran niños en Rosario gracias a Lucas Scaglia, primo de Antonela y amigo de infancia del futbolista. Con el paso de los años mantuvieron el vínculo pese a la distancia que imponía la carrera deportiva de Messi en Barcelona, hasta consolidar una relación que ya lleva más de dos décadas.

Hoy, junto a Thiago, Mateo y Ciro, forman una de las familias más seguidas del deporte mundial. Y una vez más, una simple publicación alcanzó para mostrar el costado más humano del hombre que sigue haciendo historia dentro de una cancha.

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