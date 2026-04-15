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El conmovedor testimonio de un ex-Newell's que le dedicó un doblete a su hija internada

Marcelo Eggel, formado en las inferiores leprosas, fue la figura de la victoria de Deportivo Maipú y planteó: "Este triunfo es para ella"

15 de abril 2026 · 13:40hs
El volante surgido en Newells

El volante surgido en Newell's, Marcelo Eggel, fue viral en redes sociales por su confesión.

Marcelo Eggel, formado en las divisiones inferiores de Newell's, fue viral el pasado fin de semana al confesar durante una entrevista que atravesaba un complejo panorama familiar con su hija internada, apenas unos minutos después de ser elegido como la figura de Deportivo Maipú en la victoria 3-1 ante Colegiales.

“Fueron semanas complicadas para mí. Tengo a mi nena internada hace dos semanas, vine igual a jugar, estoy yendo a entrenar, no falté nunca. Este triunfo es para ella, que está en el hospital. Ahora me voy para allá”, confesó conmovido el mediocampista, que anotó un doblete en un partido clave para el conjunto mendocino, en una nota desde el campo de juego con LPF Play.

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Además de atravesar un difícil contexto futbolístico con Deportivo Maipú, que continúa en los puestos de descenso de la Zona B de la Primera Nacional, Eggel acompañaba a su familia durante la internación de su hija Francesca por un problema de salud.

Entre lágrimas, el ex-Newell's concluyó: “Esperemos que todo salga bien y la tengamos pronto en casa”. Este miércoles, su deseo se cumplió y la niña recibió el alta médica, por lo que el oriundo de San Vicente compartió imágenes de Francesca con una sonrisa de oreja a oreja en su hogar.

Marcelo Eggel hija internada

De las inferiores de Newell's a la Primera Nacional

La emoción de Eggel le llegó a miles de usuarios a través de las redes sociales y recibió el impulso necesario para seguir acompañando a su hija en su etapa final de recuperación. El capitán y 10 de Deportivo Maipú no dejó de lado su trabajo para buscar sacar adelante al equipo, y fue la figura absoluta el fin de semana.

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El exjuvenil leproso anotó los dos goles que marcaron la diferencia y llegó a tres tantos en el campeonato, con un rendimiento destacado más allá del rendimiento de su equipo.

El mediocampista dejó Newell's durante la pandemia de Covid-19, después de compartir en las inferiores con Aníbal Moreno y ser convocado para algunos entrenamientos con la selección argentina sub-20, en los que también fue sparring de la mayor y se cruzó con Lionel Messi.

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