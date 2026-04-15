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Newell's les renovó el contrato a tres piezas claves de la cantera Leprosa

Los jugadores Facundo Guch, Lucas Reggiardo y Jerónimo Russo continuarán vinculados con la institución del Parque de la Independencia hasta 2029

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

15 de abril 2026 · 12:15hs
Lucas Reggiardo no sólo se quedó con un lugar en el equipo

LA CAPITAL/Héctor Rio

Lucas Reggiardo no sólo se quedó con un lugar en el equipo, sino con la cinta de capitán.

La levantada futbolística de Newell's se basa no sólo en que se ha mejorado, entre otras cosas, el nivel de los jugadores experimentados, sino que también los juveniles del club se han establecido en el once titular y hoy son nombres que comienzan a mostrar estabilidad dentro del equipo.

Es por eso que la dirigencia Leprosa habló con tres de los jugadores de la cantera que han sumado más minutos en los últimos encuentros de la Liga Profesional para extender su contrato y ya darle un segundo vínculo como futbolistas profesionales.

El volante ofensivo Facundo Guch, el mediocampista Lucas Regiardo y el lateral izquierdo Jerónimo Russo acordaron continuar ligados a la institución hasta diciembre de 2029. El vínculo lo firmarán este miércoles en horas de la tarde.

"Con estas renovaciones Newell's continúa consolidando su proyecto deportivo, apostando al desarrollo de sus juveniles y fortaleciendo el sentido de pertenencia que distingue a la institución", informó el club en una gacetilla en redes sociales.

>>Leer más: Valderrama a Newell's y la recordada pregunta letal: "¿Dónde está el maíz, que no lo veo?"

Guch viene teniendo continuidad desde la Liga Profesional pasada y, más allá de algún momento de irregularidad entendible, se transformó en la manija del equipo. Por su parte, Regiardo no sólo se estableció en la mitad de la cancha, sino que es el capitán del equipo. El último en encontrar titularidad es Russo, quien le ganó la pulseada a Luciano y a Risso Patrón.

El show de Tini trastoca la vida cotidiana del club

El sábado 18 de abril se llevará a cabo en el estadio Marcelo Bielsa el recital de Tini Stoessel. Dicho show es el comienzo en la búsqueda por parte de la dirigencia Leprosa de posicionar al club en el circuito de eventos, una decisión que fundamentalmente generará nuevos ingresos para la institución en una época donde la situación económica no es la mejor.

>>Leer más: La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

Otra de las cuestiones es que los socios puedan tener beneficios en dichos espectáculos, ítems que también aumentará la masa societaria. El ingreso principal al club por puerta 6 no será alterado, sí el acceso al sector de parrilleros, ya que se deberá ingresar por la puerta 9 con carnet o dni.

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