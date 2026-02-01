La Capital | Ovación | Cóccaro

El Zorro Cóccaro fue titular pero lo sacaron y terminó con dos 9, con el regreso del Colo Ramírez

El Colo Ramírez volvió a vestir la camiseta de Newell's en la derrota ante Boca. Entró por Cóccaro, que jugó de entrada pero no pesó y fue sustituido

1 de febrero 2026 · 21:50hs
El Colo Ramírez volvió a usar la 99 en Newells. Jugó los últimos 20 ante Boca

Celina Mutti Lovera

El Colo Ramírez volvió a usar la 99 en Newell's. Jugó los últimos 20' ante Boca, por un desdibujado Cóccaro.

La sorpresa de la alineación leprosa fue la presencia desde el vamos de Matías Cóccaro. Parecía que Michael Hoyos sería el elegido para reemplazarlo, pero al final el Zorro apareció entre los once. Claro que su presencia pasó desapercibida, fue sustituido en el complemento y Newell’s terminó jugando con dos 9: el que hizo el gol ante Independiente y el retornado Colo Ramírez. Pero igual no hubo caso y fue derrota.

Cóccaro arrancó de suplente en el primer partido ante Talleres y Hoyos fue el titular. Pero ante Independiente la pareja se invirtió, aunque el de triple nacionalidad marcaría en el adicional el tanto del empate.

Se suponía que ante Boca Hoyos volvería a ser titular, pero la dupla Orsi-Gómez confirmó a Cóccaro. Sin embargo, el Zorro hizo muy poco, aún en ese primer tiempo leproso donde jugó de ig ual a igual.

El regreso del Colo Ramírez

Por eso no sorprendió que, aún perdiendo 2 a 0, Orsi y Gómez lo sustituyeran a los 71’, ingresando el Colo Ramírez, que justamente fue habilitado el sábado, se sentó en el banco y pudo entrar. Tampoco pudo cambiar la situación.

En tanto que Hoyos no demoró mucho en ingresar, ya que en el entretiempo lo hizo por Walter Núñez, que tampoco hizo demasiado jugando un poco más retrasado que Cóccaro. El futbolista que llegó desde Uruguay debutó en el once en reemplazo de Valentino Acuña.

Núñez había hecho el tanto del descuento en el debut ante Talleres, luego de una pirueta de Cóccaro. Pero ahora ambos coincidieron de titulares y no pudieron hacer mejor acto de presencia. Los sustitutos, tampoco.

