¿Dónde quedó Rosario como la capital del fútbol?

El fútbol rosarino está atravesando uno de sus peores momentos, qué duda cabe. Este fin de semana con apenas el puntito canalla en el Nuevo Gasómetro no fue más que otro ejemplo. Hace rato navega en la intrascendencia, no da en la tecla en la correcta utilización de sus recursos y este torneo de la Liga Profesional no hace más que exponerlo. Porque, ¿qué mejor manera de observar el fenómeno si no es la comparación? Es que Central y Newell’s, Newell’s y Central quedan más expuestos cuando se ve que este campeonato no lo dominan los poderosos, los de mayor billetera sino todo lo contrario. Como pocas veces, la frutilla del postre está al alcance de clubes poco acostumbrados a esas lides. Y es más, varios de ellos utilizan jugadores que han sido descartados por los de acá. ¿Dónde quedó Rosario, la otrora capital nacional del fútbol?