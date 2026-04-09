La Capital | Ovación | Ángel Di María

Di María se anticipó al estreno de la camiseta de Central en la Copa Libertadores

Fideo posó con la casaca antes del partido con Independiente del Valle y su regreso al máximo torneo sudamericano de clubes tras 20 años

9 de abril 2026 · 12:54hs
Ángel Di María anunció su retorno al Canalla en mayo pasado.

Marcelo Bustamante / La Capital

Ángel Di María anunció su retorno al Canalla en mayo pasado.

Desde que se sortearon los grupos de la Copa Libertadores 2026 y se confirmó el fixture, Ángel Di María repetía un pedido: "Que llegue el jueves". La espera terminó y el día del debut de Central arrancó con todo, ya que el capitán posó con la nueva camiseta y el parche del torneo antes del estreno oficial.

Después de dos décadas, el futbolista de 38 años vuelve a disputar el premio mayor para clubes en Sudamérica. Como si la expectativa no fuera suficiente, el Canalla eligió el partido con Independiente del Valle para estrenar una casaca en homenaje al centenario del Gigante de Arroyito.

Fideo es una de las figuras principales de la edición actual de la Copa Libertadores y los organizadores no lo ignoran. En vísperas de la primera fecha del grupo H, el ídolo posó con la indumentaria oficial y compartió su entusiasmo por el gran desafío que afronta en el cierre de su carrera profesional.

Di María vuelve a jugar la Copa Libertadores

El exvolante de Real Madrid, París Saint-Germain (PSG) y Manchester United sólo había participado en el torneo una vez hasta este año. El único antecedente se remonta a 2006, cuando disputó cuatro encuentros con apenas 18 años y siempre ingresó desde el banco de suplentes.

De regreso a la Argentina, el mediocampista zurdo llevó al equipo a consagrarse campeón de la Liga Profesional 2025 con la mejor clasificación en la tabla anual y consiguió un pasaje directo a la Copa Libertadores. Así empezó la cuenta regresiva hasta el día de inicio de la disputa por uno de los pocos trofeos internacionales que le faltan en el historial.

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"Cuando salió que jugábamos el primer partido de local, a partir de ahí y hasta hoy estamos hablando", reconoció Di María en cuanto a los preparativos para el estreno. Si bien es la estrella y el capitán, su reacción fue la de cualquier hincha canalla.

La primera vez que Fideo jugó la Copa Libertadores, Central no pudo superar la fase de grupos. El equipo inició su participación con Ángel Tulio Zof en el banco y luego quedó eliminado bajo la conducción de Leonardo Astrada. Dos décadas más tarde, el campeón mundial en Qatar decidió ir en busca de la revancha y otro gran sueño pendiente.

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