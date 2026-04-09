Las campañas de Central cada vez que participó en la Copa Libertadores de América

Central debutará este jueves en el Gigante frente a Independiente del Valle de Ecuador, por el grupo H de la Copa Libertadores. Todos sus antecedentes

Ataca Pizzi. Con el Patón Bauza como DT fue la mejor performance en esta Copa. Central en semifinales no pudo vencer a Cruz Azul.

Central jugará por 14ª vez la Copa Libertadores. Es el séptimo equipo argentino que más veces disputó este trofeo detrás de River Plate (41 veces), Boca (34), Independiente (20), San Lorenzo (19), Estudiantes (18) y Vélez Sarsfield (18). Enfrentará este jueves, a las 19, a Independiente del Valle de Ecuador, en el Gigante, por la primera fecha del grupo H.

1971: Accedió por ser el subcampeón del Nacional 1970. Integró el grupo junto a Boca y los peruanos Universitario y Sporting Cristal. Finalizó segundo de Universitario y no pudo clasificar. El entrenador fue Angel Zof.

Central con Angel Labruna

1972: Logró su boleto tras ganar el Nacional 1971. Quedó afuera en la fase de grupos. Su director técnico fue Angel Labruna y enfrentó a Independiente, Atlético Nacional de Medellín e Independiente Santa Fe de Colombia.

1974: Tras ganar el Nacional 1973 con Carlos Griguol como DT, clasificó a esta edición de la Libertadores donde le tocó participar en el grupo junto a Huracán, Colo Colo y Unión Española de Chile. Compartió el primer puesto junto a Huracán, pero perdió 4 a 0 en el desempate frente al Globo y quedó eliminado.

1975: Por primera vez llega a la etapa semifinal del torneo tras eliminar a Newell’s en un partido desempate al ganarle 1 a 0 con gol de Mario Kempes. Griguol era el DT y llegó a esta Copa tras ganar una liguilla pre libertadores. En la fase de grupos enfrentó a Newell’s, Cerro Porteño y Olimpia. En la etapa semifinal le tocó medirse con Independiente y Cruzeiro. Los tres equipos finalizaron con la misma cantidad de puntos pero el Rojo fue finalista por mejor diferencia de gol.

Con don Angel Zof

1981: Luego de ganar el Nacional 1980 con Angel Zof en el banco de suplentes, obtuvo su pasaporte a este torneo continental. Pero no pudo pasar la fase de grupos donde terminó tercero. En aquella ocasión jugó frente a River, Deportivo Cali y Junior de Barranquilla.

1987: El campeonato logrado en la temporada 1986/87, nuevamente de la mano de Zof, le dio un lugar en la Copa. Fue segundo de Independiente y se quedó en la fase de grupos. También estuvieron en ese grupo los venezolanos Unión Deportivo Táchira y Estudiantes de Mérida.

2000: Trece años después, con Edgardo Bauza como DT, y tras salir segundo en Apertura 1999, volvió a la Libertadores. Llegó hasta octavos de final donde fue eliminado por Corinthians en los penales. En fase de grupos terminó segundo de América de Cali. Ahí también enfrentó a Sporting Cristal de Perú y Atlético Colegiales de Paraguay.

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El Patón Bauza

2001: Con el Patón Bauza como entrenador fue su mejor performance en esta Copa ya que llegó a semifinales donde no pudo vencer al Cruz Azul de México. Salió primero en el grupo que compartió con Junior de Barranquilla, Vélez y Universitario de Perú. En octavos de final dejó en el camino a Cobreloa de Chile y en cuartos a América de Cali en una histórica definición por penales. Pero en semifinales no pudo con los mexicanos. Clasificó a esta Copa tras salir cuarto en la tabla acumulada 1999/00.

2004: Tras ocupar el cuarto lugar en la tabla acumulada de la temporada 2002/03 en Argentina, firmó su boleto para jugar esta Libertadores. Miguel Angel Russo fue el entrenador y los canallas se quedaron en octavos de final tras perder por penales en Brasil frente a San Pablo. Llegó a esta instancia luego de salir segundo en el grupo que participó junto a Sporting Cristal, Coritiba y Olimpia de Paraguay.

2006: Fue la primera vez en la cual los canallas tuvieron dos entrenadores en esta competición. Primero estuvo Angel Zof (quien clasificó al equipo tras terminar tercero en la tabla acumulada 2004/05) y después Leonardo Astrada. Central terminó último en el grupo que compartió con Atlético Nacional de Medellín, Palmeiras y Cerro Porteño.

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El Chacho Coudet

2016: Eduardo Coudet fue el DT y clasificó tras ser subcampeón de la Copa Argentina 2014/15. Fue primero en el grupo donde intervino junto a Nacional de Uruguay, Palmeiras y River de Montevideo. En octavos de final le ganó los dos partidos a Gremio, pero en cuartos de final no pudo superar la llave contra Atlético Nacional de Medellín.

2019: En esta edición también tuvo dos conductores. Comenzó los primeros dos partidos con Paulo Ferrari y luego tomó las riendas Diego Cocca. No pudo pasar de fase y terminó último en un grupo que compartió con Libertad, Gremio y Universidad Católica.

2024: Fue su última participación y lo tuvo a Miguel Russo como DT. No pudo clasificar ya que fue tercero detrás de Atlético Mineiro y Peñarol, en una zona donde también intervino Caracas de Venezuela. Con esa colocación en el grupo adquirió el derecho de jugar la Copa Sudamericana.

Vale destacar que será el torneo número 27 de Rosario Central bajo el auspicio de la Confederación Sudamericana de Fútbol ya que además de estas 14 Copa Libertadores, los canallas jugaron 4 veces la Conmebol (fue campeón en 1995 tras vencer en una épica final a Atlético Mineiro), 6 veces la Copa Sudamericana, una Copa Mercosur, una Copa de Oro y una Copa Master de Conmebol.