Di María, el titiritero que ya ganó todo pero cierra los ojos en busca de su mayor sueño

El capitán canalla regresó a Arroyito en busca de títulos y la Copa Libertadores con Central es la frutilla del postre que anhela ponerle a su gran trayectoria

Ángel Di María en el día de su primer partido tras el regreso. Volvió a Arroyito para pelear cosas importantes.

Para cualquier equipo, la Copa Libertadores es lo máximo y ganarla, un sueño hecho realidad. Central no escapa a las generales de la ley, pero el Canalla tiene un futbolista que se desvive por lograrlo. El resto de los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas creen que, con él, ese sueño es alcanzable. La referencia es, como no podía ser de otra forma, para Ángel Di María , el capitán y máximo referente canalla , para ese campeón del mundo que va en busca del broche de oro de una carrera extraordinaria.

Nadie puede objetar que Di María es la gran figura que tendrá esta Copa Libertadores que ya está en marcha, pero que para Central iniciará este jueves por la noche, en el choque entre el Canalla e Independiente del Valle . Leandro Paredes es el otro campeón del mundo actual que la jugará, pero la distancia (futbolística y de nombre) entre Fideo y el capitán xeneize es enorme.

La carrera y los logros obtenidos por parte de Angelito lo ponen como la figura sobresaliente de un torneo de envergadura como lo es la Copa Libertadores . Después de ganar todo lo que ganó, lograr este título con el Central del que es hincha acérrimo le significaría algo así como tocar el cielo con las manos. Para la Copa en sí e incluso para los equipos que enfrenten a Central, será especial la presencia de Fideo.

Di María ya la jugó, pero de muy chico

Di María ya jugó la Copa Libertadores, pero claro, en aquel entonces, hace nada menos que 20 años, se trataba de un juvenil que recién comenzaba a dar sus primeros pasos en el fútbol grande.

Dima2VB Di María ya convirtió de tiro libre en el clásico y lo celebra a full. Uno de los momenrtos más felices que vivió desde que volvió. Virginia Benedetto / La Capital

“Me gustaría jugar la Libertadores. La jugué una sola vez, pero era muy chico y no pude vivirla tanto”, declaró Di María a fines de enero de 2024, cuando pensaba, seguramente sin dudarlo, que su regreso a Arroyito en algún momento se iba a concretar.

Pero su reflexión a futuro fue un poco más allá, imaginando ese regreso con la Copa Libertadores como ingrediente. “Sería un sueño ganarla con Central. Pero ganar la Libertadores ya no es un sueño, sería algo que pasaría por encima de ese sueño. Sería algo histórico, inolvidable para poder terminar mi carrera. Sería el mejor broche final que podría tener”, tiró.

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Más que todos sus títulos

En esas palabras, Fideo bajó a un segundo plano, por ejemplo, aquellas consagraciones en la Champions League con Real Madrid, las dos Copas América y hasta el mismísimo Mundial de Qatar. Una Libertadores con Central, a su criterio, superaría todo eso.

Será la segunda experiencia de Fideo en este torneo. Como bien lo dijo el propio jugador, aquella vez era demasiado chico. Fue la edición 2006 que comenzó dirigiendo Ángel Tulio Zof y que la terminó Leonardo Astrada.

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dimaaa Hace 20 años, Di María jugando la Copa Libertaadores con Central. Hoy las expectativas de Fideo son altas. Gustavo de los Ríos / La Capital

Allá lejos en el tiempo

En esa oportunidad, Di María actuó en cuatro partidos y los hizo siempre ingresando desde el banco. Fue en los partidos contra Atlético Nacional en Colombia (0-1); Palmeiras de Brasil, de local (2-2); Cerro Porteño de Paraguay, de visitante (3-1) y Atlético Nacional, de local (1-2). El Canalla no logró sortear la fase de grupos.

Hoy, a los 38 años y con una larguísima y extraordinaria trayectoria, Fideo vuelve a darle rienda suelta al sueño de la Libertadores con la camiseta de Central. El tiempo dirá si ese viejo gran anhelo podrá convertirse en realidad.