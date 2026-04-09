Central debuta en la Copa Libertadores: cómo será el operativo de seguridad

El gobierno provincial destinará más de 550 policías y distintas interrupciones en arterias principales de la zona norte de Rosario

El Gigante de Arroyito vuelve a recibir un certamen internacional con una nueva participación de Central en la Copa Libertadores.

La vuelta de Central a la Copa Libertadores tiene expectantes a los Canallas que este jueves, desde las 19, volverán a ver al equipo conducido por Jorge Almirón participar un certamen internacional. En la previa , el gobierno provincial adelantó cómo será el operativo de seguridad y qué calles estarán cortadas antes del encuentro.

El dispositivo de seguridad comenzó a las 14 en la zona del Gigante de Arroyito , mientras que la apertura de puertas será a las 17. El operativo contempla un despliegue de 552 efectivos.

En el marco de la previa del partido, las autoridades solicitaron a los hinchas concurrir con anticipación para evitar demoras en los accesos.

El Ministerio de Justicia y Seguridad provincial informó los detalles del operativo dispuesto para el primer partido que Central disputará en esta edición de la Copa Libertadores, cuando enfrente a Independiente del Valle de Ecuador, desde las 19 , en el Gigante de Arroyito.

El dispositivo comenzó a las 14, mientras que los cortes de tránsito se implementarán desde las 16 en las inmediaciones del estadio. La apertura de puertas está prevista para las 17, dos horas antes del inicio del encuentro, con el objetivo de ordenar el ingreso del público.

El operativo contará con la participación de 552 efectivos de distintas unidades de la Policía de Santa Fe. Según precisaron las autoridades, se trata de personal que se encuentra de franco de servicio, por lo que el despliegue no afectará la cobertura de seguridad habitual en la ciudad ni en la Unidad Regional II.

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El operativo incluye la participación de agentes de tránsito y personal de Control Urbano de la Municipalidad, que colaborarán en la regulación de la circulación vehicular y peatonal en la zona.

En cuanto a la parcialidad visitante, se informó que será ubicada en la parte superior de la platea Cordiviola, sobre el sector lindero a calle Génova. El área contará con vallado perimetral y dispositivos de contención específicos, de acuerdo con los protocolos establecidos para este tipo de encuentros internacionales.