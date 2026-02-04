La Capital | Ovación | Leones FC

Leones FC abrió las puertas para mostrar su trabajo de cara al debut en la Primera C

El club Leones FC de la familia Messi convocó a la prensa y mostró el nuevo equipo. Hablaron Franco Ferlazo y Daniel Quinteros

4 de febrero 2026 · 20:28hs
Jugadores, técnico y la prensa. Fue una mañana distinta en el complejo deportivo de la Estancia Damfield, donde Leones FC mostró a sus jugadores y cuerpo técnico en un entrenamiento donde la prensa estuvo presente.  
De cara al inicio del torneo de la Primera C que será el 21 de febrero, Leones FC abrió este miércoles las puertas del complejo Estancia Damfield para compartir un entrenamiento con cuerpo técnico y jugadores junto a los medios que estarán en la cobertura de la temporada 2026.

Al final de la práctica y en uno de los salones del complejo, el técnico Franco Ferlazo y el director deportivo Daniel Quinteros charlaron en la conferencia de prensa.

Leones FC se puso en modo Primera C

Leones FC se puso en modo Primera C, mostró en profundidad el trabajo diario que viene realizado de cara al próximo certamen de AFA. Es un buen síntoma para los quienes recorren el día a día el fútbol de ascenso de la ciudad, que tendrá tres equipos en la cuarta categoría, junto Central Córdoba y Argentino.

La práctica arrancó a las 8.30 con un plantel de 40 jugadores, de los cuales está la base del equipo que viene jugando en los partidos amistosos, algunos futbolistas a pruebas y varios de las divisiones inferiores.

>>Leer más: Con Campaz lesionado, cómo es el plan de Rosario Central para su recuperación

El DT Ferlazo comandó el entrenamiento

El entrenador Franco Ferlazo, en el medio de la cancha, siguió de cerca cada movimiento del entrenamiento. En la cancha auxiliar estuvieron los colaboradores con trabajos físicos con el resto de los futbolistas. También se vio el exigente peloteo a los arqueros.

Cuando restaban unos minutos para finalizar la práctica de este miércoles, llegó el temporal y el entrenamiento fue suspendido. Después llegó la conferencia de las caras visibles de Leones FC.

Franco Ferlazo y Dani Quinteros

“Uno se prepara para estos tipos de desafíos y son oportunidades que uno no tiene que dejar pasar. Nos encontramos con un plantel de 30 jugadores. Salimos a incorporar o a buscar futbolistas que hayan jugado en la C, que para nosotros es fundamental. Sumamos algunos que pasaron por Argentino y Central Córdoba. El objetivo de Leones es construir un nuevo plantel que tenga una identidad, un modelo de equipo y personalidad para enfrentar cualquier tipo de partido”, dijo el técnico Franco Ferlazo.

>>Leer más: Central y Newell's ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

Por su parte, el director deportivo Daniel Quinteros expresó: “Tuvimos que armar toda una estructura nueva porque el club solamente tiene una línea que juega en Rosarina. Después tuvimos prueba de jugadores hasta llegar a este presente. Estamos a poco del inicio del torneo y vamos a llegar muy bien. El foco nuestro es este, somos un equipo nuevo, nos va a llevar un tiempo acomodarnos a la división porque va a ser todo nuevo, los rivales, las canchas y los arbitrajes. Entonces le digo a los jugadores que lo más importante de todo esto es que disfrutemos este proceso, que es algo histórico para el club en su primera vez en AFA”.

