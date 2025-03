Darwin Núñez y José Giménez calentaron el clásico entre Argentina y Uruguay

La selección argentina se medirá en condición de visitante ante Uruguay este viernes, a las 20.30, y los charrúas Darwin Núñez y José María Giménez calentaron la previa del partido válido por la decimo tercera fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, duelo en el que no estará Lionel Messi por lesión -tampoco el martes frente a Brasil-.

"Le dije que si pasaba cerca mío no me mirara porque no quiero la mufa", soltó en tono de broma el atacante uruguayo, mientras que después continuó con mayor seriedad: "Todo jugador quiere venir a jugar contra ellos. Son los campeones del mundo, pero estamos a la altura, se demostró. Ahora nos toca jugar con nuestra gente, esperemos que nos apoye y lograr el objetivo todos juntos".