Tres películas argentinas están entre las mejores rankeadas en Letterboxd: dónde verlas

La plataforma internacional de reseñas organizó un ranking con las 500 películas mejor calificadas por los usuarios y tres obras argentinas se hicieron su lugar

28 de febrero 2026 · 18:39hs
Ricardo Darín está presente en las tres películas que entraron al ranking de Letterboxd

Otra vez quedó demostrado que el cine argentino no conoce de fronteras. Recientemente, tres obras nacionales se ganaron un lugar entre las 500 películas mejor rankeadas en Letterboxd, una reconocida plataforma internacional de reseñas cinematográficas. El público global lo dijo: estas tres producciones argentinas no se pueden dejar de ver. Y, afortunadamente, se encuentran disponibles en plataformas de streaming.

Para poder formar parte de la lista de películas de Letterboxd, las producciones debían seguir ciertos requisitos. Por ejemplo, debían ser de larga duración (más de 40 minutos), debían contar con un estreno en festival, distribución en salas o lanzamiento en streaming y debía haber sido rankeadas por al menos 25.000 usuarios de la plataforma.

Las tres cintas argentinas lograron este reconocimiento al interior de la plataforma donde es el público el que rankea y define. Fue la comunidad amante del cine la que le otorgó esta distinción al talento argentino que entre obras antiguas y nuevas, sigue cautivando a los espectadores globales.

Las tres películas argentinas en el ranking de Letterboxd y dónde verlas

“El secreto de sus ojos” (2009) - Juan José Campanella. #246

En el puesto 246 se encuentra “El secreto de sus ojos”, la obra de Campanella que se llevó el Oscar a “Mejor película extranjera” en 2010 y que ha sido consagrada como una de las mejores producciones nacionales de todos los tiempos. Crimen, drama, misterio, pasión, romance y oscuridad se combinan en una trama entrañable llena de modismos, mística y hasta humor argentino que no sólo le cuenta a los espectadores una fascinante historia de ficción, sino que también sabe narrar, de alguna manera, un poco de la misma identidad argentina.

“Benjamín (Ricardo Darín), un investigador criminal retirado, quiere escribir una novela basada en un caso sin resolver sucedido hace 25 años”, adelanta la sinopsis. La película lleva al espectador por dos líneas temporales. Aunque el presente de la narración es en el año 1999, el guión vuelve a 1974 para revivir los acontecimientos sobre los que Benjamín Espósito quiere escribir: el crimen de una joven, Liliana Colotto de Morales, brutalmente violada y asesinada dentro de su casa en Buenos Aires.

Su reparto lleno de estrellas, como Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago y Guillermo Francella, también ha sido motivo de su brillo. La obra se puede disfrutar en Netflix y es verdaderamente imperdible para cualquier argentino o amante del cine.

“Relatos salvajes” (2014) - Damián Szifron. #466

Esta comedia oscura y satírica debe ser una de las mejores representaciones de la sociedad argentina, llevada a sus extremos. La cinta, escrita, dirigida y coeditada por Damián Szifron, se compone por seis relatos que giran sobre la intriga, la comedia y la violencia. Desde su estreno, “Relatos salvajes” se convirtió en un éxito de taquilla no solo en el plano nacional sino que su éxito fue arrasador a escala internacional. Compitió en varios festivales y hasta el día de hoy hace reír a carcajadas a todos los espectadores que la revisitan.

El elenco está compuesto por figuras de renombre como Ricardo Darín, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Érica Rivas, Rita Cortese, Julieta Zylberberg y Darío Grandinetti. Sus personajes se verán empujados hacia sus límites hasta alcanzar el innegable placer de perder el control cruzando la delgada línea que separa la civilización de la barbarie.

Relatos salvajes está disponible en HBO Max y también en Apple Tv.

“Nueve reinas” (2000) - Fabián Bielinsky. #467

“Dos estafadores, uno veterano y otro joven y cauto, planean un fraude con unas estampillas, pero a medida que las mentiras se acumulan, no queda claro quién engaña a quién”. Esta es la premisa de la que parte “Nueve reinas”, la cinta policial de suspenso escrita y dirigida por Fabián Bielinsky. Protagonizada por Ricardo Darín y Gaston Pauls, la película ganó 21 premios internacionales (fue nominada a 28) y es considerada no sólo la obra maestra de su director, sino también uno de los clásicos que definen la cinematografía argentina.

Dramática y llena de suspenso, la historia de mentiras y ambición mantiene a los espectadores al borde del asiento enganchados en una trama criminal llena de astucia y originalidad. Está disponible en varias plataformas, como Disney+, HBO Max y Netflix. Y sin dudas, se trata de un título imperdible.

