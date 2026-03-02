Ciencias Económicas: un rol clave ante las reformas normativas en Argentina

El Consejo Profesional y el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario, a través de Económicas Capacitación, fortalecen su agenda de formación con propuestas presenciales y virtuales orientadas a brindar soluciones concretas frente a los constantes cambios de escenario.

Frente al actual escenario de cambios tributarios, laborales y regulatorios que atraviesa la Argentina, la capacitación permanente se vuelve una herramienta indispensable para los profesionales en Ciencias Económicas. Desde el Consejo Profesional y el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario, destacamos que el rol técnico y social de los matriculados requiere estar al día con normas, criterios administrativos y reformas que impactan directamente en empresas, organizaciones y trabajadores.

Durante los últimos meses se han presentado modificaciones en regímenes impositivos, beneficios fiscales y la reciente reforma laboral, que exigen una lectura profesional precisa y actualizada.

Aporte fundamental a empresas, pymes, estudios y organismos

Los profesionales en Ciencias Económicas cumplen un rol esencial en la adaptación de empresas, pymes, estudios y organismos públicos a este nuevo contexto. Su labor técnica permite interpretar marcos normativos, anticipar riesgos, optimizar procesos administrativos y contables, y acompañar la toma de decisiones estratégicas en escenarios de alta complejidad regulatoria. Son quienes traducen las reformas en acciones concretas, sostenibles y alineadas con las obligaciones legales y fiscales, garantizando que cada organización transite este proceso con previsión, solvencia y seguridad jurídica.

En este marco, que demanda una preparación y adaptación constante por parte de los profesionales, las instituciones refuerzan su compromiso histórico con la formación continua, con propuestas de capacitación diseñadas para brindar herramientas concretas ante estos cambios.

La oferta incluye actividades presenciales o virtuales, sincrónicas o asincrónicas, así como formatos actuales y dinámicos como streaming y pódcast.

Instituciones que acompañan, guían y fortalecen el ejercicio profesional

El Consejo y el Colegio entienden que la capacitación no es solo una demanda del contexto actual, sino una responsabilidad ética y técnica que asegura la excelencia del ejercicio profesional. Por eso, además de estas actividades, se promueven espacios de asesoramiento, acceso a material técnico y encuentros con especialistas, exclusivo para matriculados, para garantizar respuestas actualizadas, confiables y alineadas a la normativa vigente.

Invitación a la comunidad profesional

La actualización permanente es la herramienta más sólida para afrontar con solvencia los desafíos que plantean las nuevas reformas. Nuestro compromiso es seguir acompañando a los profesionales con propuestas de capacitación accesibles, oportunas y de la más alta calidad.

Conocé la oferta de capacitación:

https://www.economicascapacitacion.org.ar