Cuándo jugará la selección argentina sus partidos del Mundial

El equipo de Lionel Scaloni compartirá el grupo J con Argelia, Austria y Jordania, con el objetivo de hacer una buena clasificación a los 16avos de final

14 de mayo 2026 · 16:19hs
La selección argentina hará su debut en el Mundial ante Argelia en Kansas.

La selección argentina irá a Estados Unidos para defender el título de campeón del mundo, por lo que miles de hinchas albicelestes aguardan para viajar y estar presentes en el Mundial. A su vez, los fanáticos que se quedarán en el país planifican cómo verán los partidos desde casa, con horarios poco habituales.

El comienzo de la Copa del Mundo tendrá a México y Sudáfrica como protagonistas, ya que se enfrentarán en el partido inaugural el próximo jueves 11 de junio a las 16 (horario en Argentina) en el mítico estadio Azteca, marcando el puntapié inicial del certamen.

Por su parte, los fanáticos argentinos deberán esperar unos días más para ver a su selección en cancha, debido a que el equipo de Lionel Scaloni comparte el grupo J con Argelia, Austria y Jordania, una de las últimas zonas en comenzar la actividad.

Scaloni tendrá algunas semanas más para definir la lista de 26 convocados.

Cuándo juega la selección argentina en el Mundial

El debut de la Albiceleste en esta Copa del Mundo será el martes 16 de junio a las 22 ante Argelia en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas, ciudad donde hará base para el resto del certamen.

Unos días más tarde, Argentina disputará su segundo partido el lunes 22 de junio a las 14 frente a Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a pocos minutos de Dallas. Finalmente, cerrará la fase de grupos en ese mismo estadio el sábado 27 de junio a las 23 contra Jordania, lo que definirá su posición en la zona y, en caso de clasificarse, su camino a partir de 16avos de final.

Calendario completo de la fase de grupos de la Copa del Mundo

Jueves 11 de junio

16:00 - México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México

23:00 - Corea del Sur vs. República Checa – Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes 12 de junio

16:00 - Canadá vs. Bosnia – Grupo B - Toronto Stadium

22:00 - Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - Los Angeles Stadium

Sábado 13 de junio

16:00 - Qatar vs. Suiza – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium

19:00 - Brasil vs. Marruecos – Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium

22:00 - Haití vs. Escocia – Grupo C - Boston Stadium

Domingo 14 de junio

01:00 - Australia vs. Turquía – Grupo D - BC Place Vancouver

14:00 - Alemania vs. Curazao – Grupo E - Houston Stadium

17:00 - Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Dallas Stadium

20:00 - Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Philadelphia Stadium

23:00 - Suecia vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey

Lunes 15 de junio

13:00 - España vs. Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium

16:00 - Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Seattle Stadium

19:00 - Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H - Miami Stadium

22:00 - Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Los Angeles Stadium

Martes 16 de junio

16:00 - Francia vs. Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium

19:00 - Irak vs. Noruega – Grupo I - Boston Stadium

22:00 - Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium

Lionel Messi disputará su sexto Mundial con la selección argentina.

Miércoles 17 de junio

01:00 - Austria vs. Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

14:00 - Portugal vs. RD Congo – Grupo K - Houston Stadium

17:00 - Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Dallas Stadium

20:00 - Ghana vs. Panamá – Grupo L - Toronto Stadium

23:00 - Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México

Jueves 18 de junio

13:00 - República Checa vs. Sudáfrica – Grupo A - Atlanta Stadium

16:00 - Suiza vs. Bosnia – Grupo B - Los Angeles Stadium

19:00 - Canadá vs. Qatar – Grupo B - BC Place Vancouver

22:00 - México vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes 19 de junio

16:00 - Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle Stadium

19:00 - Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium

22:00 - Brasil vs. Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium

Sábado 20 de junio

01:00 - Turquía vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

14:00 - Países Bajos vs. Suecia – Grupo F - Houston Stadium

17:00 - Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium

21:00 - Ecuador vs. Curazao – Grupo E - Kansas City Stadium

Domingo 21 de junio

01:00 - Túnez vs. Japón – Grupo F - Estadio Monterrey

13:00 - España vs. Arabia Saudita – Grupo H - Atlanta Stadium

16:00 - Bélgica vs. Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium

19:00 - Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium

22:00 - Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G - BC Place Vancouver

Lunes 22 de junio

14:00 - Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium

18:00 - Francia vs. Irak – Grupo I - Philadelphia Stadium

21:00 - Noruega vs. Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Martes 23 de junio

00:00 - Jordania vs. Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

14:00 - Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium

17:00 - Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Boston Stadium

20:00 - Panamá vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium

23:00 - Colombia vs. RD Congo – Grupo K - Estadio Guadalajara

Miércoles 24 de junio

16:00 - Suiza vs. Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver

16:00 - Bosnia vs. Qatar – Grupo B - Seattle Stadium

19:00 - Escocia vs. Brasil – Grupo C - Miami Stadium

19:00 - Marruecos vs. Haití – Grupo C - Atlanta Stadium

22:00 - República Checa vs. México – Grupo A - Estadio Ciudad de México

22:00 - Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Monterrey

Jueves 25 de junio

17:00 - Ecuador vs. Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium

17:00 - Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E- Philadelphia Stadium

20:00 - Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Kansas City Stadium

20:00 - Japón vs. Suecia – Grupo F - Dallas Stadium

23:00 - Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D (EE.UU. #3) - Los Angeles Stadium

23:00 - Paraguay vs. Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Viernes 26 de junio

16:00 - Noruega vs. Francia – Grupo I - Boston Stadium

16:00 - Senegal vs. Irak – Grupo I - Toronto Stadium

21:00 - Uruguay vs. España – Grupo H - Estadio Guadalajara

21:00 - Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - Houston Stadium

Sábado 27 de junio

00:00 - Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - BC Place Vancouver

00:00 - Egipto vs. Irán – Grupo G - Seattle Stadium

18:00 - Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium

18:00 - Croacia vs. Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium

20:30 - Colombia vs. Portugal – Grupo K - Miami Stadium

20:30 - RD Congo vs. Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium

23:00 - Jordania vs. Argentina – Grupo J - Dallas Stadium

23:00 - Argelia vs. Austria – Grupo J - Kansas Stadium

