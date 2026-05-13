Milei comparó su salario con el de los rectores de universidades: "Cobran 4 veces más"

En redes sociales, el presidente siguió confrontando con los organizadores de la masiva marcha de este martes en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento al sector

El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales este miércoles para expresar su posición tras la masiva movilización en defensa de la universidad pública . Y, lejos de buscar un acercamiento con los sectores que protestaron en Plaza de Mayo y en Rosario , entre otros puntos del país, compartió una publicación en la que comparó su salario con el de los rectores de las casas de altos estudios .

De acuerdo al posteo que el jefe del Estado compartió en X, el jefe del Poder Ejecutivo cobra 4 millones de pesos brutos por mes . Mientras que los rectores perciben “hasta cuatro veces más que el presidente, hasta 18 millones de pesos por mes” , afirmó.

Milei siguió compartiendo críticas contra la convocatoria de este martes e insistió en que la jornada no respondió únicamente a un reclamo académico sino a intereses partidarios .

El descargo de Milei

En su descargo, Milei lanzó duras acusaciones contra los sectores de la oposición que participaron de la marcha federal.

El jefe del Estado sostuvo que los dirigentes opositores están intentando proteger “sus cajas” políticas y que, para lograrlo, utilizan la defensa de la educación pública como una suerte de “bandera” o escudo mediático que oculta sus verdaderas intenciones financieras.

En el oficialismo, la narrativa se mantuvo alineada con las declaraciones del presidente. En ese sentido, la cuenta oficial de La Libertad Avanza (LLA) había emitido un comunicado subrayando que la administración nacional cumple con sus obligaciones económicas.

En ese texto, aseguraron que el gobierno transfirió mensualmente el presupuesto asignado, intentando desactivar la idea de un desfinanciamiento deliberado por parte del Poder Ejecutivo.

Algo que también dejó en claro la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que lidera Alejandro Álvarez, a lo largo de la jornada