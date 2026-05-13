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El tiempo en Rosario: un jueves en el que se reduce la amplitud térmica

Los próximos días habría un aumento de la máxima pero desde el domingo las temperaturas se desplomarían

13 de mayo 2026 · 23:27hs
El tiempo en Rosario: un jueves en el que se reduce la amplitud térmica

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 14 de mayo en Rosario una temperatura máxima de 18º y una mínima de 9º, en una semana donde los registros primero estarán en alza y desde el domingo se desplomarían las marcas.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del este, un registro de 10º y cielo mayormente nublado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 9º. Para la tarde se anuncia cielo parcialmente nublado, con una máxima de 18º bajando a 13º en la noche.

El viernes estaría parcialmente nublado, con un aumento en la máxima que la llevaría a 21º, mientras que la mínima no bajaría de 8º.

Para el sábado se espera una amplitud térmica más reducida, con 18º de máxima y 12º de mínima, y cielo entre parcialmente y mayormente nublado.

El domingo arrancaría con fuertes ráfagas de viento y se desplomarían las temperaturas: la máxima no superaría los 12º y la mínima rondaría los 6º, con cielo algo nublado.

El lunes tendría cielo algo nublado con un leve aumento de la máxima (13º) y un leve descenso de la mínima (5º).

El martes habría pocos cambios: 13º de máxima, 5º de mínima y cielo ligeramente nublado.

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