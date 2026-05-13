El tiempo en Rosario: un jueves en el que se reduce la amplitud térmica

Los próximos días habría un aumento de la máxima pero desde el domingo las temperaturas se desplomarían

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 14 de mayo en Rosario una temperatura máxima de 18º y una mínima de 9º, en una semana donde los registros primero estarán en alza y desde el domingo se desplomarían las marcas.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del este, un registro de 10º y cielo mayormente nublado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 9º. Para la tarde se anuncia cielo parcialmente nublado, con una máxima de 18º bajando a 13º en la noche.

El viernes estaría parcialmente nublado, con un aumento en la máxima que la llevaría a 21º, mientras que la mínima no bajaría de 8º.

Para el sábado se espera una amplitud térmica más reducida, con 18º de máxima y 12º de mínima, y cielo entre parcialmente y mayormente nublado.

El domingo arrancaría con fuertes ráfagas de viento y se desplomarían las temperaturas: la máxima no superaría los 12º y la mínima rondaría los 6º, con cielo algo nublado.

El lunes tendría cielo algo nublado con un leve aumento de la máxima (13º) y un leve descenso de la mínima (5º).

El martes habría pocos cambios: 13º de máxima, 5º de mínima y cielo ligeramente nublado.