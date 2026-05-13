Uñac confirmó su precandidatura presidencial por el PJ y pidió una interna cerrada

El exgobernador de San Juan se reconoció como rival de Kicillof y dijo que, en caso de llegar a la Casa Rosada, no indultará a Cristina Kirchner

El senador nacional señaló que “hay dirigentes de peso” del peronismo que acompañan su postulación.

El senador nacional y exgobernador de San Juan Sergio Uñac anunció que será precandidato a presidente por el justicialismo, pidió “una interna” en ese partido para dirimir una nueva conducción y aseguró que, en caso de llegar a la Casa Rosada, “no indultará” a la exmandataria Cristina Kirchner .

“He tomado una decisión personal, y es la de ser candidato” , manifestó Uñac durante una entrevista que le realizó el canal de streaming Blender, en la que reconoció que se ve como el adversario natural del gobernador bonaerense, Axel Kicillof .

El exmandatario sanjuanino explicó que se trata de una “decisión unilateral” y expresó que no se planteó ser candidato presidencial en el pasado “porque era gobernador”. Y señaló que “hay dirigentes de peso” del peronismo que acompañan su postulación .

“Hay dirigentes que en privado reconocen que el peronismo tiene que discutir candidaturas” , dijo y agregó que “el PJ debe clarificar liderazgos y hacer una interna cerrada” para dirimir las postulaciones antes de llegar a unas Paso .

Su propuesta de hacer una interna cerrada le valió en marzo pasado una felicitación de Cristina.

Cristina Kirchner

Respecto de la exmandataria, que cumple prisión domiciliaria desde 2025, Uñac dijo que “está inhabilitada y eso ha afectado la conducción partidaria”, pero aclaró que no la indultaría porque sería “faltarle el respeto”, ya que ella mantiene su posición de inocencia en la denominada causa Vialidad.

De cara a la interna del peronismo, manifestó: “Solo será posible construir un proyecto político sólido si el proceso de definición de candidaturas no se desarrolla de manera improvisada o en plazos extremadamente acotados”.

“Nuestra carta orgánica establece que la fórmula presidencial debe definirse mediante las Paso, lo cual, en el calendario actual, ubicaría esa definición en agosto del año electoral, o incluso después en caso de una eventual suspensión de las primarias”, manifestó.

Al mismo tiempo, sostuvo que no se arroga la representación del peronismo del interior del país y advirtió que no debe verse una hipotética interna frente a Kicillof como una batalla entre el interior y la Capital Federal o la provincia de Buenos Aires. Y resaltó: “Es uno más otro”.

Camino a 2027

Con la decisión de Uñac, ya son varios los dirigentes que se anotaron, o tienen la intención de hacerlo, de cara a las presidenciales de 2027.

En ese contexto, si bien Kicillof no ha sido tan contundente en sus palabras como el sanjuanino, sus movimientos y las palabras públicas de quienes lo acompañan en los actos políticos no dejan lugar a dudas. El gobernador bonaerense es número puesto para competir por la Presidencia.

Uñac viene trabajando hace tiempo en su precandidatura presidencial apoyado sobre la agrupación Primero la Patria, integrada por expresiones del kirchnerismo y algunos dirigentes del interior.