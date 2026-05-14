Avioneta narco en Villa Eloísa: detuvieron a los hermanos oriundos de Roldán

Los prófugos fueron localizados por efectivos de Gendarmería Nacional en Funes. También detuvieron a una mujer

Los hermanos Santiago y Juan Cruz Borras, ambos oriundos de Roldán que eran buscados por su vinculación con la avioneta que aterrizó en Villa Eloísa con 320 kilos de cocaína, fueron capturados por efectivos de Gendarmería Nacional en la zona de Funes.

Fuentes de la Fiscalía Federal señalaron que los Borras están sindicados como parte de una red de contrabando de drogas desde Bolivia mediante vuelos clandestinos.

El Ministerio Público Fiscal, a través de la Procuraduría de Narcocriminalidad y la Oficina de Narcocriminalidad de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario habían solicitado la captura de los hermanos y la misma fue ordenada por el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz.

Los dos hermanos habrían participado del envío fallido que terminó con la cocaína secuestrada, los pilotos detenidos y un gendarme atropellado por uno de los vehículos fugados durante el operativo realizado en Villa Eloísa.

>> Leer más: Avioneta con cocaína en Villa Eloísa: piden la captura de dos hermanos roldanenses

Santiago Emanuel Borras, el mayor de los hermanos prófugos, debía estar cumpliendo prisión domiciliaria. En 2024, había sido condenado a cuatro años de prisión por tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte. Su domicilio registrado es en Rioja al 700 de Roldán.

Respecto de Juan Cruz Borras, en los registros de actividad laboral figuraba como empleado de servicios portuarios. Su domicilio, en tanto, está ubicado en La Pampa al 600, también de Roldán. En el marco de la orden de captura confirmada por la Justicia es que este miércoles se realizaron operativos en la zona.