Sorpresas y ausentes de la prelista de la selección argentina para el Mundial

La prelista de Lionel Scaloni mostró la primera cara de lo que será la selección argentina en este Mundial 2026 que se viene. El DT tomó varias decisiones, desde dejar fuera de la primera nómina a jugadores que fueron campeones del mundo en Qatar 2022 hasta incluir a jóvenes promesas del fútbol argentino.
A falta de un mes para el inicio de la Copa del Mundo, en medio del cierre de la temporada a nivel clubes, el oriundo de Pujato entregó la prelista de 55 jugadores que serán elegibles para la convocatoria de 26 futbolistas que viajarán a Estados Unidos.
Entre los nombres no podía faltar el de Lionel Messi, capitán del equipo, que disputará su sexto Mundial con la selección y será el máximo referente. A su vez, gran parte del plantel que se coronó en Luisail también iniciará la preparación en las próximas semanas.
Pero la confirmación de Scaloni dejó varias novedades, entre ellas la convocatoria de varios jugadores de River, Boca y Racing que podrían representar al fútbol argentino en la Copa del Mundo. Cabe destacar que en 2022 el único futbolista del plano local fue Franco Armani.
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La base de la selección argentina campeona en 2022 está dentro de la prelista.
AFA
Las sorpresas de la prelista de Scaloni
En el arco, Santiago Beltrán dio la sorpresa en esta prelista y será una de las alternativas que analizará el cuerpo técnico. El arquero de River es una de las figuras del Torneo Apertura y peleará por ganarse un lugar a última hora. A su vez, también del Millonario, llamó la atención la presencia de Aníbal Moreno, surgido en Newell's, quien tuvo una convocatoria pero sumó pocos minutos.
Por el lado de Boca, los nombres que entregó Scaloni generaron aún más revuelo, ya que el DT incluyó a Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda, tres jóvenes de las inferiores xeneizes que se ganaron la titularidad durante este campeonato.
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En tanto, otros futbolistas que sorprendieron al meterse en esta nómina, por no haber tenido apariciones previamente, son: Nicolás Capaldo (Hamburgo), Zaid Romero (Getafe), y Mateo Pellegrino (Parma).
Algunos que ya habían sido tenidos en cuenta por el cuerpo técnico, pero con apenas un puñado de citaciones, y lograron entrar en la prelista son: Facundo Cambeces (Racing), Agustín Giay (Palmeiras), Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise), Gabriel Rojas (Racing), Máximo Perrone (Como), Alan Varela (Porto), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest), Matías Soulé (Roma), Claudio Echeverri (Girona) y Santiago Castro (Bologna).
Scaloni
Lionel Scaloni analizará las variantes para el plantel que irá al Mundial.
Los grandes ausentes en la selección argentina
El nombre más relevante que quedó fuera de esta prelista de Scaloni es Paulo Dybala, quien fue campeón del mundo e incluso ejecutó uno de los penales en la definición ante Francia en la final del mundo.
El cordobés perdió lugar en la consideración del entrenador durante el último año y medio, en gran parte por las lesiones que lo dejaron fuera de las canchas por varios meses. De igual manera, en una amplia lista de 55 futbolistas, sorprendió su ausencia al menos como una alternativa para el ataque.
Asimismo, otros campeones del mundo no forman parte de esta prelista de la selección argentina para el Mundial y estarán ausentes por distintos motivos. Franco Armani y Ángel Di María anunciaron su retiro de la selección argentina, mientras que Ángel Correa y Papu Gómez quedaron fuera de la consideración durante el último proceso. Además, Juan Foyth sufrió una dura lesión que lo tendrá varios meses más sin jugar.
La prelista de la selección argentina para el Mundial
Arqueros
- Emiliano Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético De Madrid
- Walter Benítez - Crystal Palace
- Facundo Cambeses - Racing
- Santiago Beltrán - River
Defensores
- Agustín Giay - Palmeiras
- Gonzalo Montiel - River
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Nicolás Capaldo - Hamburgo
- Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
- Lucas Martinez Quarta - River
- Marcos Senesi - Bournemouth
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Germán Pezzella - River
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
- Cristian Romero - Tottenham Hotspur
- Lautaro Di Lollo - Boca
- Zaid Romero - Getafe
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
- Marcos Acuña - River
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
- Gabriel Rojas - Racing
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Mediocampistas
- Máximo Perrone - Como
- Leandro Paredes - Boca
- Guido Rodríguez - Valencia
- Aníbal Moreno - River
- Milton Delgado - Boca
- Alan Varela - Porto
- Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul - Inter Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Giovani Lo Celso - Real Betis
- Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
- Emiliano Buendia - Aston Villa
- Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo
- Nicolás Paz - Como
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Delanteros
- Lionel Messi - Inter Miami
- Franco Mastantuono - Real Madrid
- Thiago Almada - Atlético de Madrid
- Tomás Aranda - Boca
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho - Chelsea
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Matías Soulé - AS Roma
- Claudio Echeverri - Girona
- Gianluca Prestianni - Benfica
- Santiago Castro - Bologna
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- José Manuel López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino - Parma