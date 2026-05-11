Sorpresas y ausentes de la prelista de la selección argentina para el Mundial

Lionel Scaloni confirmó la nómina de 55 futbolistas que serán elegibles para disputar la Copa del Mundo, con varias novedades en cada puesto

La selección argentina tendrá algunas ausencias de renombre en el Mundial 2026.

La prelista de Lionel Scaloni mostró la primera cara de lo que será la selección argentina en este Mundial 2026 que se viene . El DT tomó varias decisiones, desde dejar fuera de la primera nómina a jugadores que fueron campeones del mundo en Qatar 2022 hasta incluir a jóvenes promesas del fútbol argentino.

A falta de un mes para el inicio de la Copa del Mundo, en medio del cierre de la temporada a nivel clubes, el oriundo de Pujato entregó la prelista de 55 jugadores que serán elegibles para la convocatoria de 26 futbolistas que viajarán a Estados Unidos .

Entre los nombres no podía faltar el de Lionel Messi , capitán del equipo, que disputará su sexto Mundial con la selección y será el máximo referente. A su vez, gran parte del plantel que se coronó en Luisail también iniciará la preparación en las próximas semanas.

Pero la confirmación de Scaloni dejó varias novedades, entre ellas la convocatoria de varios jugadores de River, Boca y Racing que podrían representar al fútbol argentino en la Copa del Mundo. Cabe destacar que en 2022 el único futbolista del plano local fue Franco Armani .

image (12) La base de la selección argentina campeona en 2022 está dentro de la prelista. AFA

Las sorpresas de la prelista de Scaloni

En el arco, Santiago Beltrán dio la sorpresa en esta prelista y será una de las alternativas que analizará el cuerpo técnico. El arquero de River es una de las figuras del Torneo Apertura y peleará por ganarse un lugar a última hora. A su vez, también del Millonario, llamó la atención la presencia de Aníbal Moreno, surgido en Newell's, quien tuvo una convocatoria pero sumó pocos minutos.

Por el lado de Boca, los nombres que entregó Scaloni generaron aún más revuelo, ya que el DT incluyó a Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda, tres jóvenes de las inferiores xeneizes que se ganaron la titularidad durante este campeonato.

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En tanto, otros futbolistas que sorprendieron al meterse en esta nómina, por no haber tenido apariciones previamente, son: Nicolás Capaldo (Hamburgo), Zaid Romero (Getafe), y Mateo Pellegrino (Parma).

Algunos que ya habían sido tenidos en cuenta por el cuerpo técnico, pero con apenas un puñado de citaciones, y lograron entrar en la prelista son: Facundo Cambeces (Racing), Agustín Giay (Palmeiras), Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise), Gabriel Rojas (Racing), Máximo Perrone (Como), Alan Varela (Porto), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest), Matías Soulé (Roma), Claudio Echeverri (Girona) y Santiago Castro (Bologna).

Scaloni Lionel Scaloni analizará las variantes para el plantel que irá al Mundial.

Los grandes ausentes en la selección argentina

El nombre más relevante que quedó fuera de esta prelista de Scaloni es Paulo Dybala, quien fue campeón del mundo e incluso ejecutó uno de los penales en la definición ante Francia en la final del mundo.

El cordobés perdió lugar en la consideración del entrenador durante el último año y medio, en gran parte por las lesiones que lo dejaron fuera de las canchas por varios meses. De igual manera, en una amplia lista de 55 futbolistas, sorprendió su ausencia al menos como una alternativa para el ataque.

Asimismo, otros campeones del mundo no forman parte de esta prelista de la selección argentina para el Mundial y estarán ausentes por distintos motivos. Franco Armani y Ángel Di María anunciaron su retiro de la selección argentina, mientras que Ángel Correa y Papu Gómez quedaron fuera de la consideración durante el último proceso. Además, Juan Foyth sufrió una dura lesión que lo tendrá varios meses más sin jugar.

La prelista de la selección argentina para el Mundial

Arqueros

Emiliano Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético De Madrid

Walter Benítez - Crystal Palace

Facundo Cambeses - Racing

Santiago Beltrán - River

Defensores

Agustín Giay - Palmeiras

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Nicolás Capaldo - Hamburgo

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

Lucas Martinez Quarta - River

Marcos Senesi - Bournemouth

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Germán Pezzella - River

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian Romero - Tottenham Hotspur

Lautaro Di Lollo - Boca

Zaid Romero - Getafe

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Marcos Acuña - River

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Gabriel Rojas - Racing

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Mediocampistas

Máximo Perrone - Como

Leandro Paredes - Boca

Guido Rodríguez - Valencia

Aníbal Moreno - River

Milton Delgado - Boca

Alan Varela - Porto

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Giovani Lo Celso - Real Betis

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest

Emiliano Buendia - Aston Villa

Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo

Nicolás Paz - Como

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