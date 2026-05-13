Patricio Pron presenta en Rosario su nueva novela, "En todo hay una grieta y por ella entra la luz" Será el próximo sábado en la librería Mal de Archivo 13 de mayo 2026 · 20:24hs

Archivo / La Capital

El escritor rosarino Patricio Pron presentará su nueva novela, "En todo hay una grieta y por ella entra la luz", el próximo sábado 16 de mayo a las 19 en la librería Mal de Archivo, de Urquiza y Presidente Roca.

La actividad contará con la participación de la periodista Ivana Romero, quien conversará con el autor sobre los temas centrales de la obra.

La novela transcurre en una Nueva York marcada por el clima político del trumpismo y sigue a un escritor que recibe el encargo de escribir una biografía del poeta y cineasta Benjamin Fondane. Sin embargo, el proyecto queda interrumpido y deriva en una exploración íntima de la voz narradora, atravesada por el dolor, la incertidumbre y la tensión entre el vínculo con los otros y el deseo de aislamiento.

Pron propone una reflexión sobre el duelo ecológico, la violencia y la conciencia de la finitud, al tiempo que presenta la escritura como una forma de resistencia y de interrogación frente al malestar contemporáneo.