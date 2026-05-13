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Una de las líneas de extracción de Vicentin ya está operativa tras el incendio

También se regularizó la descarga de camiones de girasol y la molienda, mientras que el calado y descarga de soja "funcionó con normalidad durante toda la jornada"

13 de mayo 2026 · 19:22hs
Una de las líneas de extracción de Vicentin ya está operativa tras el incendio

El directorio de la Nueva Vicentin Argentina aseguró que una de las líneas de extracción del complejo productivo en la localidad de Ricardone se encontraba nuevamente operativa tras el incendio que afectó a las instalaciones durante la madrugada de este miércoles.

La empresa indicó en un comunicado que durante la tarde de este mismo miércoles "la línea 1 de extracción del complejo productivo se encuentra nuevamente operativa" y que también se regularizó "la descarga de camiones de girasol y la molienda, luego de haber recibido las autorizaciones necesarias para tal fin, de parte de las autoridades correspondientes".

Además, el calado y descarga de soja "funcionó con normalidad durante toda la jornada no viéndose afectada la operación de la misma".

"Los daños provocados por el incendio se circunscribieron a la línea 2 de extracción sin compromiso del resto de las instalaciones industriales. Actualmente se están llevando a cabo todos los peritajes y medidas de investigación correspondientes para establecer las causas del incidente", precisaron.

Vicentin agradeció "la buena predisposición y el compromiso de todos los trabajadores de planta y de las autoridades gremiales que sumaron su apoyo y colaboración en un momento tan sensible" y afirmó que, "de acuerdo con los organismos intervinientes, no existen riesgos colaterales y se encuentran garantizadas las medidas de seguridad necesarias para que el complejo productivo pueda seguir operando".

La firma había comunicado que desde el primer momento, alrededor de las 22 —cuando se detectó el comienzo del siniestro—, "se activaron los protocolos internos de seguridad y se procedió a la evacuación preventiva, inmediata del personal presente en planta".

“Gracias al rápido y coordinado accionar de los equipos de emergencia, no se registraron víctimas ni personas heridas”, explicaron.

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