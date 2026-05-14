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Casas usurpadas por narcos: dos fueron derribadas y otra restituida a sus legítimos dueños

Las tres casas estaban ubicadas en un radio de 150 metros y, según el fiscal Carbone, eran regenteadas por dos conocidos clanes

14 de mayo 2026 · 10:51hs
El operativo para derrumbar uno de los búnkeres se realizó en Benteveo al 700

Foto: Maxi Klanjscek

El operativo para derrumbar uno de los búnkeres se realizó en Benteveo al 700
Fuerte dispositivo de seguridad durante el derrumbe en calle Benteveo

Foto: Maxi Klanjscek

Fuerte dispositivo de seguridad durante el derrumbe en calle Benteveo

Tres casas que funcionaban como búnkeres de venta de drogas fueron inactivadas este jueves a la mañana en barrio Gráfico, en la zona oeste de la ciudad. Dos de las viviendas fueron derribadas por las topadoras de acuerdo con lo que permite la ley provincial que combate el microtráfico de estupefacientes, y la tercera, que también había sido usurpada por narcos, será restituida a sus legítimos propietarios.

Así lo consignó el fiscal Franco Carbone, de la Unidad Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, uno de los funcionarios que participó del operativo realizado hoy en Benteveo al 700, donde estaba una de las casas que minutos después quedaron reducidas a escombros y era un foco de vena de drogas y otros delitos.

Los otros inmuebles estaban situados en las calles Jacobacci y Magaldi, “en un radio de 150 metros”, remarcó Carbone al describir el poder que ejercían los clanes familiares Villalba e Itre en ese lugar mientras regenteaban el negocio del narcomenudeo.

Narcomenudeo, homicidio y extorsiones

“Los nombramos porque esas personas han hecho mucho daño en este barrio. Esta gente estuvo vinculada al peruano Rodríguez Grantton (condenado por narcotráfico a gran escala y preso en una cárcel federal) en distintos hechos que hemos investigado desde la Fiscalía”, subrayó.

búnker barrio Gráfico

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En declaraciones a LT8, el funcionario del MPA destacó que los inmuebles derribados eran contralados por “una familia que tiene a mal traer a todo el barrio Gráfico. Algunos están detenidos, otros tienen pedidos de capturas vigentes. Se dedican a la venta de estupefacientes al menudeo y a las extorsiones”.

bunker derribo barrio gráfico 2
Fuerte dispositivo de seguridad durante el derrumbe en calle Benteveo

Fuerte dispositivo de seguridad durante el derrumbe en calle Benteveo

El fiscal agregó que vinculado a esos delitos “se produjo un homicidio en abril a escasos metros de este lugar. Estas inactivaciones son importantes porque el modus operandis de este clan familiar era extorsionar a las personas. Son inmuebles usurpados hace mucho tiempo”.

Ventas de casas y extorsiones

“Lo que hacían estos delincuentes era vender esas viviendas a personas que compraban de buena fe, juntando cada peso para poder acceder a una pequeña propiedad. Luego, los mismos vendedores se las quitaban bajo extorsiones y amenazas para volver a venderlas. Hay delitos conexos porque se manejaban en el barrio hace mucho tiempo de manera impune”, precisó Carbone.

>> Leer más: Crímenes instigados desde la cárcel: imputan a Brian Villalba por delitos ligados al narcomenudeo

El funcionario que en esas casas “hay una historia que tiene que ver con otro apellido Villalba y también con familia Itre. Los nombro porque han hecho mucho daño en este barrio. Esta gente estuvo vinculada al peruano Rodríguez Grantton en distintos hechos que hemos investigado desde la Fiscalía. Ahora con la ley de microtráfico podemos avanzar en esta pata que siempre quedaba afuera como era ese delito que rodea el poderío territorial”.

Durante la actividad, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, sostuvo que estos casos “representan un compendio de todas las cuestiones delictivas que rodean al microtráfico, como la usurpación y la venta ilegal de terrenos”. Y agregó: “Se genera un entramado de irregularidades vinculado a la violencia, los homicidios, las balaceras y la degradación de barrios de trabajadores que durante mucho tiempo no tuvieron respuesta del Estado”.

El funcionario remarcó además que “antes no contábamos con una herramienta legal”, y destacó que “desde la promulgación de la Ley de Microtráfico estamos avanzando junto al MPA no solo en Rosario, sino en toda la provincia”.

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