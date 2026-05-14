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"Sos un fantasma": el caliente cruce de Copetti con un ex-Newell's tras la victoria de Central

El goleador canalla recibió un duro reproche de Matko Miljevic, volante de Racing, tras darle la victoria al conjunto de Arroyito en el alargue

14 de mayo 2026 · 11:27hs
Enzo Copetti le dio el pasaje a las semifinales a Central.

Leonardo Vincenti / La Capital

Enzo Copetti le dio el pasaje a las semifinales a Central.

La tensión del partido entre Rosario Central y Racing, que finalizó con victoria 2-1 del Canalla en el alargue, se trasladó a los vestuarios y a la zona mixta, con fuertes discusiones entre los jugadores. Enzo Copetti, exfutbolista de la Academia, fue el verdugo del equipo de Gustavo Costas y recibió reproches de sus rivales.

Tras la clasificación a semifinales, donde enfrentará a River en el Monumental, el delantero auriazul habló ante los medios y dejó sus sensaciones del partido. No obstante, mientras declaraba ante los micrófonos, tuvo un cruce inesperado con Matko Miljevic, ex-Newell's.

El volante de Racing pasó por detrás de Copetti en la zona mixta y, mientras el chaqueño brindaba una nota para TyC Sports, le lanzó una frase a la pasada. “Sos un fantasma”, soltó el exjugador leproso.

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Sorprendido por el cruce con Miljevic, el delantero que le dio la victoria a Central en el tiempo extra reaccionó inmediatamente, hizo un gesto de fastidio y afirmó: “Un jugador de Racing pasó y dijo algo, irrepetible. No pasa nada”.

Enzo Copetti, goleador y verdugo de su exequipo

El Canalla contaba con dos jugadores de más y todo el segundo tiempo del alargue para ir a buscar la victoria, por lo que Jorge Almirón mandó toda la carne al asador y metió a Marco Ruben y Carlos Quintana desde el banco para invadir el área de Racing.

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Rápidamente, al minuto de iniciados los últimos 15 minutos, Copetti aprovechó un rechazo corto de Santiago Sosa y sacó un ajustado remate que superó a Facundo Cambeses para poner finalmente en ventaja a Central. De igual manera, pidió disculpas por su pasado en la Academia y, luego, se refirió a su pasado en Avellaneda.

“Contento porque dimos un paso más en esta liga y sí, una mezcla de sensaciones cuando convertí, me tocó marcharme de Racing pero siempre le tengo cariño”, expresó el delantero según consignó TyC Sports.

Copetti Central Racing disculpas
Copetti anotó el gol de la victoria de Central ante Racing y le pidió disculpas a los hinchas de la Academia.

Copetti anotó el gol de la victoria de Central ante Racing y le pidió disculpas a los hinchas de la Academia.

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