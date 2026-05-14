Por qué cambiaron el nombre del síndrome de ovario poliquístico

A nivel internacional se decidió mencionarlo de otro modo para evitar confusiones. De qué se trata esta condición. ¿Afecta la fertilidad?

Ya no se llama síndrome de ovario poliquístico (SOP). El nombre generaba malas interpretaciones y diagnósticos tardíos.

Un grupo de expertos a nivel mundial pidió que se cambie el nombre de una afección propia de las mujeres: el síndrome de ovario poliquístico (SOP) . El argumento, que fue publicado en The Lancet , señala que la denominación actual puede ser "confusa", y llevar a diagnósticos tardíos . Este conjunto de síntomas afecta a aproximadamente a una de cada diez mujeres en edad fértil, y "suele malinterpretarse" debido al " excesivo énfasis que su nombre pone en los quistes ováricos y los ovarios", que no es el aspecto central de esta condición.

En realidad, se trata de un trastorno metabólico complejo y crónico que afecta al peso, la piel, el metabolismo, el sistema reproductivo y que puede tener impacto en la salud mental.

¿Cómo se llamará ahora? Según la declaración de consenso publicada en la revista The Lancet el nuevo nombre será: Síndrome Ovárico Metabólico Poliendócrino (SOMP).

La ginecóloga rosarina Constanza Nazario, ginecóloga y especialista en reproducción explicó a La Capital que llevará tiempo que el cambio de nombre impacte en los consultorios ya que por ahora, entre los profesionales, tanto en seminario, como congresos y en la actividad cotidiana, se lo sigue denominado como antes. De hecho, quienes promovieron la modificación señalan que pueden pasar hasta tres años hasta que el nombre nuevo sea de uso más común, tanto para profesionales como pacientes.

¿Por qué se impulsó este cambio? "Al llamarse síndrome de ovario poliquístico puede ser que algunos médicos que no son especialistas y no conocen en profundidad esta condición puedan no diagnosticarla o no abordarla desde todas las áreas que se necesita".

Entre las pacientes y la comunidad en general también puede generarse algún tipo de duda. "Es cierto, muchas lo relacionan con tener uno o varios quistes en los ovarios y en realidad es un cuadro metabólico".

Una condición importante

El síndrome de ovario poliquístico, ahora Síndrome Ovárico Metabólico Poliendócrino, "no es una patología pero es una condición que predispone a ciertas patologías", menciona Nazario, especialista de Grupo Centro.

"Para llegar a un diagnóstico la persona tiene que tener determinadas características clíncas y se indican ecografías y análisis de laboratorio", detalló.

Entre las señales que los médicos tienen en cuenta pensar en este síndrome se encuentran: alteraciones del ciclo menstrual ("menstrúan cada dos o tres meses, por ejemplo"), la presencia de acné, de mayor cantidad de vello (hirsutismo), y en muchas ocasiones sobrepeso y resistencia a la insulina,

"Cuando uno pide análisis de hormonas en estas pacientes aparecen desequilibrios", señala la ginecóloga.

¿Más problemas para lograr un embarazo?

En cuanto a la afectación o no de la fertilidad, Nazario menciona: "En ocasiones consultan pacientes con cierto cuadro clínico y encontramos esta condición pero es no significa que no pueden lograr un embarazo. Está muy extendido en la población que puede ser así y genera mucho temor y angustia". Por eso, es muy importante la consulta para analizar caso por caso.

"Hay un umbral hormonal diferente pero abordando a la paciente desde distintas disciplinas se pueden mejorar muchos parámetros", reflexiona la médica.

"Es importante tener un panorama claro desde la adolescencia, por ejemplo, ya que a veces llegan pacientes con esta condición de larga data y allí, se han ido sumando complicaciones que tienen que ver con ese desequilibrio hormonal y los efectos metabólicos en el organismo", puntualiza.