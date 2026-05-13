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Comenzó a regir el programa provincial para alivianar las deudas de trabajadores y jubilados en Santa Fe

El plan contempla tanto al sector público como al privado. El punto principal es la baja del límite que el banco puede retener de cada salario. Cómo acceder

13 de mayo 2026 · 15:46hs
Los santafesinos agobiados por las deudas ahora tendrán una ayuda del gobierno provincial

Los santafesinos agobiados por las deudas ahora tendrán una ayuda del gobierno provincial

A través del decreto Nº 1014/26, el gobierno de Santa Fe oficializó el programa de desendeudamiento destinado a santafesinos. Bajo el nombre “Plan de Protección de los Ingresos”, la Casa Gris busca abordar una problemática que atraviesa al sector público, privado, jubilados y autónomos, agobiados por deudas con bancos y financieras.

El gobierno justificó el decreto mencionando el Convenio 95 firmado en 1956 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que propone proteger los salarios. En este sentido, también expone que ese cuidado de los ingresos de los santafesinos es un “desafío” debido a las “tasas de interés elevadas en términos reales”, sumado a que un encarecimiento de deudas “desalienta la inversión y profundiza las restricciones financieras de hogares y empresas, afectando el consumo y la actividad económica”.

Ante este panorama, el gobierno provincial lanzó el programa de protección para alivianar “la carga de descuentos en la remuneración a partir de la intervención sobre el flujo de la deuda y la generación de instrumentos financieros para abordar el stock”.

Para este programa, los interesados deberán solicitar un descuento mediante códigos sobre los recibos de sueldo.

Plan de Protección de Ingresos

El principal punto de este programa tiene que ver con los descuentos sobre el salario de trabajadores y jubilados. Hasta el momento, quienes pedían prestamos podían llegar a comprometer hasta el 50% de su salario, a partir del decreto del gobierno las entidades prestamistas, es decir bancos y financieras, sólo pueden descontar el 25% de los haberes afectados.

>> Leer más: El gobierno provincial lanza un plan para aliviar deuda de los asalariados

Las entidades deberán refinanciar el pago de las deudas. En caso de no realizarlo, el Ministerio de Economía de Santa Fe será el encargado de intimar a la firma prestamista.

En otro punto, el Ministerio de Economía firmará convenios con agentes financieros para implementar líneas de créditos con mejores condiciones financieras, incluyendo bonificaciones de tasa.

Además, el Ministerio de Economía promoverá un Programa Educativo de inclusión financiera con entidades financieras, entidades no financieras y organismos nacionales

Cómo acceder

Los empleados públicos y jubilados podrán iniciar el trámite de manera digital a través del portal oficial de la provincia, utilizando su ID Ciudadana. Una vez completada la solicitud, serán contactados para avanzar con el proceso.

En el caso de trabajadores privados y autónomos, la gestión se realizará a través de las plataformas del agente financiero correspondiente, con seguimiento del Gobierno Provincial. Tras el análisis del perfil crediticio, se informarán las condiciones y los pasos a seguir para acceder a los beneficios.

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