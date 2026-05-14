Traer a Rosario la bandera de Belgrano: un reclamo que ya lleva 64 años

Un decreto de Frondizi dispuso trasladarla al Monumento para los 150 años de la creación de la enseña patria. La norma nunca se cumplió, pero sigue vigente

La Galería de las Banderas del Monumento, el lugar donde se quiere instalar a la bandera de Macha que actualmente se encuentra en el Museo Histórico Nacional.

El proyecto aprobado por el Concejo Municipal para que una de las banderas de Belgrano se traslade a Rosario y se exhiba en el Monumento a la Bandera desenterró una larga historia que había quedado olvidada. En febrero de 1962, el por entonces presidente Arturo Frondizi ya había dispuesto que la ciudad reciba la llamada bandera “de Macha”, que se halla en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires . El decreto nunca se cumplió, pero sin embargo aún se encuentra vigente.

Así lo advirtió Miguel Carrillo Bascary, miembro del Centro de Estudios Belgranianos de Rosario, del Instituto Belgraniano de la República Argentina y ex director del Monumento. "La temática relativa a las banderas de Macha reaparece periódicamente en la historia y con ello arrecia la polémica. Pero en 1962 el gobierno de Frondizi, lo había dispuesto, con motivo de los 150 años de la creación de la enseña patria ", recordó.

Las banderas de Macha son las enseñas patrias más antiguas de las que se tiene registro y se considera que pertenecieron a alguna unidad de las tropas que combatieron en el Alto Perú a las órdenes de Belgrano. Fueron halladas en 1885 , cerca del altar mayor en una capilla de Titiri , Macha (actual Bolivia). Eran dos estandartes: uno con tres flanjas, de color blanco, celeste y blanco (que se encuentra actualmente en la ciudad boliviana de Sucre, en el Museo Casa de la Libertad) y otro con una banda superior celeste, una blanca central sin sol y una inferior celeste.

Desde 1896, esta bandera forma parte del patrimonio del Museo Histórico Nacional. El jueves pasado el Concejo Municipal de Rosario aprobó una iniciativa para que se gestione su traslado al Monumento a la Bandera para ser exhibida en la Galería de Honor de las Banderas, donde ya existe una réplica de la bandera que permaneció en Bolivia.

Una mirada "centralista y mezquina"

El 27 de febrero de 1962 se cumplían 150 años del primer izamiento de la Bandera Nacional. Frondizi había llegado a la presidencia en el 58 y no quiso dejar pasar ese aniversario. En el decreto Nº1.285, del 9 de febrero de 1962, estableció un feriado nacional especial para el 27 de febrero y dispuso “actos diversos tendientes a rememorar y enaltecer la creación de la bandera nacional y la figura patricia de su creador”.

La norma indicaba, además, que la Bandera llamada de Macha, exhibida en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires, sea trasladada al Monumento a la Bandera Nacional. Pero la medida se frustró por "una visión parcial, centralista, egoísta y mezquina de la realidad histórica argentina", consideró Carrillo Bascary.

El historiador recordó que el decreto lo había firmado el presidente de la Nación, refrendado por los ministros del Interior, Relaciones Exteriores y Culto, Educación y Defensa, acompañados por los secretarios de Guerra, Marina y Aeronáutica. Por lo que, obviamente, la norma estaba dentro de sus competencias y facultades.

El Monumento, consideró, es "un lugar lógico y digno para una de las piezas a las que más antigüedad se les atribuye en el pasado argentino" y explicó que "se esperaba que pudiera concretarse para el 20 de junio de 1962, una fecha emblemática". Rosario recibió la noticia con júbilo y se abocó a solemnizar el acto evocativo del 27 de febrero de ese año, "que se cumplió con todo lucimiento, como se desprende de las crónicas de entonces", destacó el historiador. Todo lo contrario ocurrió en ciertos ámbitos porteños.

Poco después, el 29 de marzo, una asonada militar depuso a Frondizi y comenzó el gobierno de facto encabezado por José María Guido (1962-1963). Con ello, apuntó Carrillo Bascary, "desapareció la comisión de homenaje y todo el acontecer institucional entró en crisis. La caída de Frondizi determinó la intervención del gobierno santafesino y con esto el alejamiento del gobernador electo de Santa Fe, Luis Cándido Carballo, quien desde su gestión como intendente de Rosario había sostenido el proyecto de traer la enseña al Monumento".

En estas circunstancias, la orden presidencial de trasladar la bandera histórica a Rosario fue diferida para el 20 de junio de 1963, pero no fue factible concretarla. A partir de entonces desapareció toda referencia al traslado.

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El Monumento, un lugar lógico

Investigando el tema, el historiador encontró que por entonces el director del Museo de Histórico Nacional se había negado (literalmente) a cumplir con la orden de Frondizi por considerar que una reliquia de tal importancia debía permanecer en Buenos Aires para que pudiera ser venerada por los argentinos “sin obligarlos a peregrinar hasta la ciudad de Rosario para poder apreciarla”. En definitiva, señaló, los reparos al traslado eran "una muestra más del miope centralismo empeñado en minusvalorar al interior del país y a la ciudad de Rosario, en particular".

Carrillo recuerda que recién muchos años después se volvió a hablar del tema. Fue durante el Encuentro Nacional Belgraniano de 2004, cuando se firmó la “Resolución de Rosario”, donde se promovía que la llamada Bandera de de Macha fuera trasladada a la brevedad al Monumento a la Bandera, dando así cumplimiento efectivo al decreto de 1962.

El reclamo, acompañado de carpetas que contenían todos estos antecedentes, se envió a Presidencia, a ambas cámaras del Congreso Nacional, a la gobernación, a la Legislatura provincial, a la Intendencia y al Concejo Municipal de la ciudad. El historiador recordó que "lamentablemente las gestiones solo obtuvieron dos ecos positivos: la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó por unanimidad una declaración solemne para que se cumpla el decreto de 1962 y el entonces intendente municipal de Rosario, Miguel Lifschitz, dispuso iniciar gestiones ante el Ministerio de Cultura de la Nación".

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Cuando el pedido ingresó en el Ministerio de Cultura tuvo un trámite muy demorado, hasta que finalmente, el Director Nacional de Patrimonio y Museos, dictaminó diciendo que como la enseña estaba inventariada en el Museo Histórico Nacional no podía ser cedida al Monumento a la Bandera por ningún motivo. El tema es, apuntó Carrillo Bascary, es que el municipio no solicitaba que se le cediera la reliquia en propiedad, sino que se le confiara en comodato (préstamo gratuito), lo que de ninguna manera implica quitarla del inventario del repositorio nacional.

Siendo director del Monumento, Carrillo Bascary insistió con el proyecto con vistas a concretarlo para el bicentenario de la Revolución de Mayo (2010) y hizo lo mismo en 2012, cuando se aproximaban los doscientos años de la creación de la Bandera. Sin mucha respuesta.

82276855 La Bandera de Macha se exhibe en el Museo Histórico Nacional, ahora solicitan traerla a Rosario.

El jueves pasado, el Concejo Municipal aprobó el proyecto impulsado por la presidenta del cuerpo, María Eugenia María Schmuck, junto a sus pares del bloque Unidos, Fabrizio Fiatti, Carolina Labayru y Damián Pullaro; Pablo Gavira (UNO), Alicia Pino (socialista), Ana Laura Martínez (PRO) y Norma López (Comunidad) para que la ciudad reciba a la histórica bandera.

Para el historiador, el traslado de tal bandera al Monumento que recuerda el primer izamiento será una justa y oportuna reivindicación de la identificación de Rosario con el más antiguo de nuestros símbolos nacionales, también "la prevalencia del principio de legalidad evidenciado en la norma incumplida por el simple capricho de un funcionario que buscó erigirse como arbitrario juez de la vigencia de un decreto emanado de un presidente constitucional que continúa vigente".