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Una maceta cayó desde un edificio en el centro de Rosario, hirió a una mujer y dejó un misterio

La víctima fue asistida por vecinos y luego derivada al Sanatorio Plaza. La policía identificó el edificio desde donde habría caído el recipiente, pero no logró determinar el piso, el dueño ni si la planta era marihuana.

13 de mayo 2026 · 17:27hs
Una mujer caminaba por calle San Lorenzo cuando sufrió el impacto de una maceta

Una mujer caminaba por calle San Lorenzo cuando sufrió el impacto de una maceta

Una mujer caminaba por el centro rosarino y recibió el impacto de una maceta que cayó de una importante altura, provocándole importantes heridas. El caso tomó relevancia nacional por el supuesto contenido de la maceta. Los vecinos preguntaron por el contenido del recipiente debido a su similitud con las plantas de marihuana. De todas formas, las fuerzas de seguridad no confirmaron la información.

La víctima caminaba por San Lorenzo al 1000, entre Sarmiento y San Martín, cuando sintió un fuerte golpe sobre su cuerpo. Tirada sobre la verada, los vecinos llegaron a asistirla e identificaron que lo que cayó sobre uno de los brazos de la mujer fue una maceta de color negra y de unos 30 centímetros de altura.

A partir de allí dieron aviso al 911 y a la unidad de emergencia de Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (Sies), que llegaron al lugar y asistieron a la mujer. Los médicos diagnosticaron traumas leves en la zona de los brazos y la pierna izquierda. La mujer fue trasladada al Sanatorio Plaza.

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“Por suerte, no me cayó sobre la cabeza”, dijo la víctima.

Desde las fuerzas de seguridad no pudieron determinar si la maceta contenía una planta de marihuana. Sin embargo, vecinos y testigos del hecho aseguraron que por su aspecto se trataba de una planta "similar a la de marihuana".

La policía y los testigos identificaron el edificio de donde cayó la maceta, pero no pudieron determinar el piso ni quién era su dueño.

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