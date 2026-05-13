Un perro callejero mató a una nena de 4 años en Cosquín

Una nena de 4 años murió en la mañana de este miércoles en la localidad cordobesa de Cosquín tras ser atacada por un perro mestizo callejero.
Ocurrió en un baldío frente al cementerio local. El animal le produjo una herida en el cuello que resultó mortal.
Una nena de 4 años murió en la mañana de este miércoles en la localidad cordobesa de Cosquín tras ser atacada por un perro mestizo callejero.
Según pudo reconstruirse, la niña ingresó por sus propios medios a un terreno baldío, frente al cementerio local, donde el animal la atacó y le produjo una herida en el cuello que sería la causa de la muerte, lo cual se establecería mediante la autopsia que fue ordenada.
Empleados municipales del cementerio encontraron a la niña malherida. Acudieron los servicios de emergencias, que le realizaron a la víctima maniobras de reanimación pero no pudieron salvarla.
La Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, encabezada por la fiscal Silvana Pen, intervino en el caso y ordenó la realización de una autopsia.
El perro es un callejero mestizo, que habitualmente es alimentado por vecinos de la zona.