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La reacción de Nicolás Tagliafico cuando le salió su propia figurita del álbum del Mundial

El defensor se encontraba abriendo sobres de figuritas junto a su pareja durante una transmisión en vivo y la insólita secuencia no pasó desapercibida

13 de mayo 2026 · 10:05hs
Nicolás Tagliafico junto a su pareja Carolina Calvagni durante la transmisión en vivo

Nicolás Tagliafico junto a su pareja Carolina Calvagni durante la transmisión en vivo

A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, la expectativa de los fanáticos es cada vez más grande y también crece la ansiedad de los protagonistas. En las últimas horas, Nicolás Tagliafico organizó un stream especial en el que se dedicó a abrir sobres de figuritas del álbum junto a su esposa, Carolina Calvagni.

El lateral izquierdo de la selección argentina, campeón en Qatar 2022 y preseleccionado en la lista de 55 de Lionel Scaloni para la próxima Copa del Mundo, suele mostrar periódicamente las actividades de su vida cotidiana y hobbies en su canal de YouTube y Twitch. En esta oportunidad, tenía el anhelo de abrir paquetes hasta encontrar su propio sticker de colección.

Luego de algunos minutos y el descubrimiento de varias figuritas, apareció la que era tan buscada y se generó un momento especial. El jugador del Olympique de Lyon se mostró sorprendido al verse reflejado en el cromo, por las pocas posibilidades que había, y saltó de la alegría.

Sin embargo, la intensidad del festejo fue tanta que la cámara con la que grababan salió volando, cayó al suelo y estuvo cerca de romperse. Mientras Tagliafico seguía festajando por la figuirta, Calvagni se preocupó por el estado de la cámara. En la misma transmisión, la parjea también sacó la figurita de Lionel Messi.

"¡Vamos!", gritó el futbolista reiteradas veces a pesar de lo sucedido la cámara con la mano. Mientras tanto y con cara de preocupación, su pareja preguntó: "¿Se rompió?", y el defensor contestó para llevarle tranquilidad: "No, no. De pedo no se rompió". El video rápidamente se viralizó en redes sociales y se convirtió en uno de los momentos más comentados, con miles de reacciones de los hinchas argentinos.

>> Leer más: Apenas dos dudas en la selección argentina: los 24 jugadores de Scaloni para el Mundial

El camino de Argentina en el Mundial 2026

La selección argentina se prepara para iniciar su camino en la Copa del Mundo 2026. Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

El calendario de la fase de grupos será el siguiente: debutará ante Argelia el martes 16 de junio en Kansas City desde las 22 hora argentina, luego enfrentará a Austria el lunes 22 en Dallas a las 14 y cerrará la zona frente a Jordania el sábado 27 a partir de las 23, nuevamente en Dallas.

La posición final en el grupo definirá el cruce de playoffs. Si Argentina termina primera, podría enfrentar en 16avos de final al segundo del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, un escenario que anticipa un recorrido exigente para el campeón del mundo. En cambio, si termina segundo irá contra el primero del grupo mencionado anteriormente.

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