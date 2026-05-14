Crimen en Villa Gobernador Gálvez: asesinaron a un joven de 19 años con seis balazos

Nehemías Altamirano fue atacado a la noche en un sector cercano a un club infantil. Murió antes de que los médicos pudieran auxiliarlo

La Policía de Acción Táctica (PAT) confirmó este miércoles a última hora un crimen en Villa Gobernador Gálvez . La investigación se abrió a partir del ataque a balazos contra un joven de 19 años que recibió seis disparos , según indicaron fuentes oficiales.

Nehemías Josué Altamirano falleció poco después de las 21, de acuerdo a uno de los primeros reportes de las fuerzas de seguridad provinciales. El muchacho cayó herido sobre Comandante Espora al 100 bis y murió antes de la intervención de los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

De acuerdo a la evidencia recolectada por los encargados del operativo, el episodio involucró el uso de más de un arma de fuego, ya que había restos de proyectiles de distinto calibre . Además, los agentes secuestraron prendas de vestir como parte del procedimiento.

Según la versión preliminar, Altamirano recibió múltiples a la noche y quedó tendido boca arriba dentro de un pasillo . El homicidio tuvo lugar muy cerca del Club Infantil Defensores de Central, en el camino hacia la zona de Costa Esperanza.

Homicidio Espora 100 bis 2 Nemías Josué Altamirano fue asesinado el 13 de mayo de 2026 en un pasillo de Villa Gobernador Gálvez ubicado en Comandante Espora al 100 bis. Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

El médico a cargo de atender a la víctima comprobó que había sido baleada en el tórax y en uno de sus brazos. Una vez confirmado el deceso, la Policía e Investigaciones (PDI) fue a inspeccionar la escena del crimen.

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El cadáver fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) después de las 23.45. En tanto, los policías secuestraron una veintena de vainas servidas, dos plomos y un cartucho intacto. El acta del procedimiento de la PAT quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la comisaría 29ª de Villa Gobernador Gálvez.

La fiscal Agustina Eiris se hizo cargo de la investigación del homicidio a partir de los primeros llamados al 911 por el ruido de los disparos. Tras el operativo no había personas detenidas ni identificadas en relación al asesinato.