La Capital | Economía | Jan De Nul

Jan de Nul ganó la licitación del Puerto de Buenos Aires y dejó lejos a un rival conocido

Su propuesta quedó mejor posicionada tras la evaluación técnica y económica, mientras que Deme, contra quien compite también por la Hidrovía, fue descartada

14 de mayo 2026 · 09:56hs
Jan de Nul ganó en el Puerto de Buenos Aires

Jan de Nul ganó en el Puerto de Buenos Aires

La empresa belga Jan De Nul ha sido seleccionada para realizar el mantenimiento y dragado en el Puerto de Buenos Aires, una obra estratégica para la operatividad y competitividad del sistema portuario argentino.

La misma contempla tareas de dragado de 550.000 metros cúbicos en sectores claves del Puerto Buenos Aires, incluyendo el Canal de Pasaje, áreas de maniobra y sectores operativos fundamentales para garantizar condiciones adecuadas de navegación, seguridad y eficiencia logística, con un plazo de ejecución de 140 días corridos.

En rigor, Jan De Nul, a través de su controlada en Argentina- Compañía Sudamericana de Dragados- fue Pre Adjudicada en el marco de la Licitación Pública N° 23/2025 para llevar adelante el “Dragado de Adecuación en el Canal de Pasaje y Antepuerto Norte de Puerto Buenos Aires”,

Jan de Nul y otros

En el marco del proceso licitatorio del cual también participaron Dredging International NV Sucursal Argentina (Deme) -que compite contra Jan de Nul en la licitación de la Hidrovía- y Dragados Argentinos S.A. (DASA S.A.).

La oferta correspondiente a u$s4.955.307,43 presentada por Jan De Nul resultó ser un 35,14% inferior al Presupuesto Oficial estimado y un 27% por debajo de la propuesta de su competidor más cercano.

Por su parte, la oferta de Dredging International NV Sucursal Argentina (DEME) alcanzó los u$s 6.718.702, mientras que la de Dragados Argentinos SA (DASA S:A) fue de u$s 6.943.836,28.

Consecuentemente, según surge del Dictamen de Pre Adjudicación, la propuesta de Jan de Nul fue considerada válida, conveniente y ajustada a las condiciones técnicas y económicas establecidas en el pliego, superando técnica y económicamente a sus otros dos oferentes.

Según explicó la empresa en un comunicado, "la pre adjudicación representa un nuevo reconocimiento a la capacidad técnica de Jan De Nul en proyectos de dragado e infraestructura marítima de alta complejidad, consolidando su presencia en Argentina y la región".

En este sentido, la compañía destacó “la importancia de avanzar en obras que permitan sostener y modernizar la infraestructura portuaria argentina, en un contexto donde la eficiencia de los accesos marítimos y fluviales se vuelve cada vez más determinante para la competitividad de las exportaciones”.

Con experiencia internacional en obras vinculadas a vías navegables, puertos y energía offshore, Jan De Nul continúa desarrollando soluciones de ingeniería para responder a los desafíos de infraestructura que demandan los principales puertos y corredores logísticos del mundo.

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