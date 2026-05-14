Jan de Nul ganó la licitación del Puerto de Buenos Aires y dejó lejos a un rival conocido

Su propuesta quedó mejor posicionada tras la evaluación técnica y económica, mientras que Deme, contra quien compite también por la Hidrovía, fue descartada

La empresa belga Jan De Nul ha sido seleccionada para realizar el mantenimiento y dragado en el Puerto de Buenos Aires , una obra estratégica para la operatividad y competitividad del sistema portuario argentino.

La misma contempla tareas de dragado de 550.000 metros cúbicos en sectores claves del Puerto Buenos Aires, incluyendo el Canal de Pasaje, áreas de maniobra y sectores operativos fundamentales para garantizar condiciones adecuadas de navegación, seguridad y eficiencia logística, con un plazo de ejecución de 140 días corridos.

En rigor, Jan De Nul, a través de su controlada en Argentina- Compañía Sudamericana de Dragados- fue Pre Adjudicada en el marco de la Licitación Pública N° 23/2025 para llevar adelante el “Dragado de Adecuación en el Canal de Pasaje y Antepuerto Norte de Puerto Buenos Aires”,

En el marco del proceso licitatorio del cual también participaron Dredging International NV Sucursal Argentina (Deme) -que compite contra Jan de Nul en la licitación de la Hidrovía- y Dragados Argentinos S.A. (DASA S.A.).

La oferta correspondiente a u$s4.955.307,43 presentada por Jan De Nul resultó ser un 35,14% inferior al Presupuesto Oficial estimado y un 27% por debajo de la propuesta de su competidor más cercano.

Por su parte, la oferta de Dredging International NV Sucursal Argentina (DEME) alcanzó los u$s 6.718.702, mientras que la de Dragados Argentinos SA (DASA S:A) fue de u$s 6.943.836,28.

Consecuentemente, según surge del Dictamen de Pre Adjudicación, la propuesta de Jan de Nul fue considerada válida, conveniente y ajustada a las condiciones técnicas y económicas establecidas en el pliego, superando técnica y económicamente a sus otros dos oferentes.

Según explicó la empresa en un comunicado, "la pre adjudicación representa un nuevo reconocimiento a la capacidad técnica de Jan De Nul en proyectos de dragado e infraestructura marítima de alta complejidad, consolidando su presencia en Argentina y la región".

En este sentido, la compañía destacó “la importancia de avanzar en obras que permitan sostener y modernizar la infraestructura portuaria argentina, en un contexto donde la eficiencia de los accesos marítimos y fluviales se vuelve cada vez más determinante para la competitividad de las exportaciones”.

Con experiencia internacional en obras vinculadas a vías navegables, puertos y energía offshore, Jan De Nul continúa desarrollando soluciones de ingeniería para responder a los desafíos de infraestructura que demandan los principales puertos y corredores logísticos del mundo.