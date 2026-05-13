Un verdugo de la selección argentina volvería a Alemania para jugar su quinto Mundial

El entrenador alemán Julian Nagelsmann podría dar un anuncio importante con el regreso de un campeón del mundo que anunció su retiro internacional en 2024

Manuel Neuer fue una de las figuras de Alemania en el Mundial de Brasil 2014.

La expectativa por el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá tiene a los fanáticos de todo el mundo atentos a cada anuncio de las selecciones , entre ellos los argentinos. A semanas para el comienzo, Alemania podría confirmar el regreso de un histórico arquero que fue campeón del mundo: Manuel Neuer .

El guardameta de Bayern Munich, que cumplió 40 años el pasado 27 de marzo, sería incluido en la prelista de 55 futbolistas que presentará el entrenador Julian Nagelsmann , quien a finales de mayo oficializaría la lista de 26 que viajarán a la Copa del Mundo .

Según dio a conocer el medio Kicker, la lista de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) contaría con la presencia del experimentado arquero que se coronó campeón en Brasil 201 4, nada más ni nada menos que en el Maracaná frente a la selección argentina . Además, señalaron que Neuer había comunicado su retiro internacional en 2024 .

El posible regreso de Manuel Neuer a la selección de Alemania

El citado medio indicó que Nagelsmann dará a conocer la convocatoria de 26 jugadores el próximo 21 de mayo y recordó las declaraciones del entrenador hace algunos meses. “He dejado clara mi postura al respecto, y Manu Neuer también expresó claramente su opinión. Él también fue quien se retiró. Sigo creyendo que está haciendo un muy buen trabajo, que es un muy buen portero, pero también tenemos un portero excepcional en Oli Baumann”, afirmó.

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Varias figuras de renombre como Lothar Matthäus manifestaron públicamente su apoyo a Neuer ante un posible regreso a la selección alemana y, si bien Nagelsmann insistió en respaldar a Baumann, arquero de Hoffenheim, Kicker reportó que la vuelta del experimentado golero mantiene un intenso debate interno en el cuerpo técnico.

Por otro lado, el medio alemán agregó que “la relación entre Nagelsmann y Neuer mejoró en los últimos tiempos”, luego de una serie de conflictos en 2023 que acompañaron al anuncio del retiro del arquero de la selección. Finalmente, un contacto entre ambos habría dejado atrás las tensiones y el 1 podría disputar su quinto Mundial en junio.

El camino de Neuer con Alemania

Neuer es uno de los históricos arqueros de la selección de Alemania, con 124 partidos y cuatro mundiales disputados, después de hacer su debut en 2009. A partir de allí se ganó el puesto de titular indiscutido y participó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

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Sus actuaciones en el Mundial de Brasil le permitieron ser una de las figuras del equipo que levantó la Copa del Mundo en Río de Janeiro, pero también lo ubicaron en la tercera posición de la carrera por el Balón de Oro en 2014, además de ser elegido el mejor arquero del certamen.

“Hace más de quince años de mi debut en los Emiratos Árabes. Aquel día me sentí nervioso. Estoy orgulloso por haber estado tantos años con mis compañeros y haber sido capitán siete años hasta mi lesión. Me alegro de que mi despedida haya sido en el Europeo de mi país”, expresó Neuer en agosto de 2024 al comunicar su retiro del seleccionado alemán.