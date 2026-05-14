Shakira, Madonna y BTS tocarán en el entretiempo de la final del Mundial 2026

Por primera vez en la historia del evento deportivo, habrá un espectáculo en el descanso del partido de cierre

Madonna es una de las elegidas para protagonizar el primer show de entretiempo de la historia del Mundial de la FIFA

Al mejor estilo SuperBowl, el Mundial de la FIFA 2026 tendrá un mega show en el entretiempo de la final. En el descanso del partido de cierre, que se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, tocarán tres artistas de popularidad global.

La FIFA confirmó este jueves que los elegidos para protagonizar el espectáculo son Shakira (también a cargo de la canción oficial), Madonna, y la banda de K-pop BTS. La producción de la iniciativa está a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay.

El británico fue el encargado de anunciar los nombres de los artistas en un video que también contó con la presencia de los Muppets. Martin y Elmo aseguraron que la selección musical representa la “unidad”.

Un show con fines solidarios

"El escenario más grande del mundo. Un propósito aún más grande. El 19 de julio, el show final de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega al Estadio de Nueva York de Nueva Jersey, con las superestrellas Madonna, Shakira y BTS, comandado por Chris Martin!", escribieron en la cuenta oficial de FIFA.

Además, según informó la institución organizadora, la propuesta musical será parte de una movida solidaria que atravesará toda la competencia.

"El Halftime Show apoya al FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa histórica que trabaja para recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para los niños de todo el mundo. A lo largo del torneo, 1 dólar de cada boleto vendido en los partidos de la Copa será donado al Fondo", explicaron sobre la idea detrás de la propuesta.