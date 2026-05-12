Javier Mascherano reapareció y habló de Lionel Messi y la selección argentina

El exentrenador de Inter Miami aprovechó no descartó la posibilidad de dirigir en el torneo de México

A casi un mes de su sorpresiva renuncia como DT de Inter Miami, Javier Mascherano volvió a escena y dio declaraciones no sólo sobre su salida del club, sino también sobre Lionel Messi y la selección argentina de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Durante un evento realizado este domingo en México, el exvolante rompió el silencio para analizar el presente de la selección nacional de cara a la cita mundialista y dejar pistas sobre dónde podría continuar su carrera como director técnico.

Aprovechando su presencia en tierras aztecas para presenciar el clásico español junto a fanáticos locales, Mascherano no cerró las puertas a la posibilidad de dirigir en la Liga MX. El entrenador destacó el nivel del fútbol mexicano calificándolo como una competencia "atractiva y fuerte".

“Si se presenta la oportunidad, ¿por qué no? Es una liga competitiva, con buenos equipos y un formato interesante. Además, hay muchos colegas argentinos trabajando allí, lo que me hace seguirla de cerca”, confesó el exvolante, según declaraciones publicadas por Miami Herald.

Qué dijo sobre Lionel Messi

A falta de apenas un mes para el inicio de la Copa del Mundo, Mascherano se mostró optimista respecto a las chances del equipo de Lionel Scaloni. Para el exentrenador de las juveniles, la Albiceleste llega en una forma inmejorable para defender la corona.

>>Leer más: Central: el papá de Elías Verón contó que su hijo "soñaba con hacer un gol en el Gigante"

"Ojalá se pueda repetir el título; es el deseo de todos los argentinos. No es una tarea fácil, pero el equipo genera grandes expectativas por cómo viene jugando", aseguró el técnico oriundo de San Lorenzo.

>>Leer más: ¿Qué fue de la vida del rosarino al que Grondona le cerró las puertas del periodismo?

Consultado sobre la actualidad de Lionel Messi, a quien dirigió hasta hace pocas semanas en Miami, el Jefecito fue escueto pero contundente. “Bien, bien... a Leo siempre se lo ve bien”, sostuvo despejando dudas sobre el estado físico del capitán antes de sumarse a la concentración nacional.

Mascherano dejó su cargo en Florida a mediados de abril alegando motivos personales. Desde entonces, el equipo -que defiende el título de la MLS logrado en 2025- quedó bajo la conducción interina de Ángel Guillermo Hoyos.