Caída desde un cuarto piso en pleno centro de Rosario: qué hipótesis maneja la Fiscalía

Desde el MPA señalaron que el hombre presenta una "grave problemática" de consumo de estupefacientes. Todavía no está determinado si cayó accidentalmente o si la acción fue intencional. Precisamente, la tentativa de suicidio no es por ahora la hipótesis más concreta.

Un hombre cayó desde un balcón de un cuarto piso en un edificio céntrico

Un video de un hombre cayendo desde el balcón de un edificio céntrico de Rosario se viralizó en las redes sociales . El particular hecho tuvo lugar en el cuarto piso de un inmueble ubicado en Dorrego al 400 este martes por la tarde . Ahora, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que el caso se investiga como "caída de altura". La víctima, de 31 años, sobrevivió al impacto y fue trasladada al Hospital Clemente Álvarez.

"La tentativa de suicidio es una hipótesis, pero no es la más concreta" , señalaron desde el MPA en diálogo con La Capital .

La caída de más de 15 metros podría haber sido fatal, pero fue amortiguada por el capot de un patrullero de la Policía que estaba estacionado justo debajo de los balcones del edificio. Eso fue lo que le salvó la vida.

En los pocos segundos que se viralizaron en redes, se ve cómo el hombre de 31 años queda colgando desde el balcón del cuarto piso, rebota sobre un patrullero que estaba estacionado sobre la vereda, y, finalmente, cae contra el asfalto. Fiscalía expresó que la persona había salido desde el balcón de su departamento.

El hombre permanece internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Al interior de Fiscalía, la investigación quedó en manos de la unidad especializada en siniestros viales y Delitos Culposos.

Las hipótesis de Fiscalía

Desde el MPA aseguraron que el hombre que se ve en el video presenta "graves problemáticas" de consumo de estupefacientes, según los testimonios recabados, incluido el de la pareja del muchacho. "Esta causa es la que puede estar vinculada a la acción que realizó", sumaron desde Fiscalía.

Además, voceros del MPA afirmaron que, por el momento, no hay indicios de una discusión previa, pero sí hay testimonios que coinciden en que la persona se encontraba alterada. Por el momento, Fiscalía no tomó conocimiento de ninguna denuncia policial por violencia de género.

No obstante, la Brigada Motorizada II se presentó este martes por la tarde en el domicilio de Dorrego al 400 ante llamadas al 911 por un posible caso de violencia de género. Allí presentes, los oficiales solicitaron asistencia al Sies, el cual trasladó al hombre herido al Heca. En el domicilio las fuerzas de seguridad encontraron a su pareja, quien viviría en un departamento del mismo piso, según señaló el parte oficial.

Según la hipótesis del MPA, el hombre habría salido desde el balcón de su departamento, pero todavía no se determina si se cayó sin quererlo o fue intencional.

"La tentativa de suicidio es una hipótesis, pero no la más concreta por el momento", cerraron voceros de la Fiscalía.