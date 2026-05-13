Cómo sigue el estado de salud del hombre que cayó desde un cuarto piso de un edificio céntrico

Desde el Heca dieron precisiones sobre cómo avanza su salud. Por el momento, continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva y deberá ser operado por la fractura de un brazo

El hombre que cayó desde un cuarto piso de un edificio céntrico se encuentra en un estado crítico, pero estable

Un hombre de 31 años cayó del balcón de un cuarto piso de un edificio céntrico este martes por la tarde, y desde entonces permanece internado en el Hospital Clemente Álvarez (Heca). Por el momento, la persona herida permanece en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y se encuentra en un estado crítico pero estable, según aseguraron autoridades del nosocomio a La Capital.

Todo sucedió en el cuarto piso de un edificio ubicado en Dorrego al 400. En redes sociales se viralizó un video de la caída, donde se puede ver cómo el hombre queda colgando desde el balcón del cuarto piso, rebota sobre un patrullero que estaba estacionado sobre la vereda, y, finalmente, cae contra el asfalto.

Fiscalía expresó que la persona había salido desde el balcón de su departamento y que el caso se investiga como "caída en altura". L a investigación quedó en manos de la unidad especializada en siniestros viales y Delitos Culposos.

Cómo es el estado de salud del hombre que cayó de un edificio céntrico

Tras la caída de más de 15 metros, el hombre sufrió un traumatismo de cráneo con una contusión frontal, según señalaron desde el Hospital Clemente Álvarez. Además, el paciente llegó con un brazo quebrado, que deberá ser operado.

"El paciente está en UTI, en asistencia mecánica ventilatoria, estable en cuanto a sus condiciones hemodinámicas y respiratorias", expresaron desde las autoridades del Heca a este diario, y agregaron: "Se comenzaron a disminuir los sedantes para evaluar su respuesta neurológica".

De esta manera, el hombre permanece en un estado estable, pero crítico. Por el momento cuenta con presión arteria y oxigenación normal.

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El caso se investiga como "caída en altura"

Un video de un hombre cayendo desde el balcón de un edificio céntrico de Rosario se viralizó en las redes sociales. El particular hecho tuvo lugar en el cuarto piso de un inmueble ubicado en Dorrego al 400 este martes por la tarde. Ahora, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que el caso se investiga como "caída de altura". La víctima, de 31 años, sobrevivió al impacto y fue trasladada al Hospital Clemente Álvarez.

"La tentativa de suicidio es una hipótesis, pero no es la más concreta", señalaron desde el MPA en diálogo con La Capital.

La caída de más de 15 metros podría haber sido fatal, pero fue amortiguada por el capot de un patrullero de la Policía que estaba estacionado justo debajo de los balcones del edificio. Eso fue lo que le salvó la vida.

Las hipótesis de Fiscalía

Desde el MPA aseguraron que el hombre que se ve en el video presenta "graves problemáticas" de consumo de estupefacientes, según los testimonios recabados, incluido el de la pareja del muchacho. "Esta causa es la que puede estar vinculada a la acción que realizó", sumaron desde Fiscalía.

Además, voceros del MPA afirmaron que, por el momento, no hay indicios de una discusión previa, pero sí hay testimonios que coinciden en que la persona se encontraba alterada. Por el momento, Fiscalía no tomó conocimiento de ninguna denuncia policial por violencia de género.

No obstante, la Brigada Motorizada II se presentó este martes por la tarde en el domicilio de Dorrego al 400 ante llamadas al 911 por un posible caso de violencia de género. Allí presentes, los oficiales solicitaron asistencia al Sies, el cual trasladó al hombre herido al Heca. En el domicilio las fuerzas de seguridad encontraron a su pareja, quien viviría en un departamento del mismo piso, según señaló el parte oficial.

Según la hipótesis del MPA, el hombre habría salido desde el balcón de su departamento, pero todavía no se determina si se cayó sin quererlo o fue intencional.

"La tentativa de suicidio es una hipótesis, pero no la más concreta por el momento", cerraron voceros de la Fiscalía.