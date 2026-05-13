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Una diputada provincial protagonizó un siniestro vial en la zona oeste de Rosario: no hubo heridos de gravedad

Lionella Cattalini, legisladora santafesina por el Partido Socialista, manejaba uno de los autos que protagonizó el choque, que tuvo lugar en la intersección de Avellaneda y Santa Fe

13 de mayo 2026 · 18:16hs
La diputada santafesina chocó en zona oeste. No hubo heridos de gravedad

La diputada santafesina chocó en zona oeste. No hubo heridos de gravedad

La diputada santafesina por el Partido Socialista Lionella Cattalini se vio involucrada en un siniestro vial en la zona oeste de Rosario este miércoles por la tarde. El choque tuvo lugar en la intersección de Santa Fe y bulevar Avellaneda y provocó el vuelco del otro automóvil. No se registraron heridos de gravedad.

En el auto contra el que chocó Cattalini viajaban un hombre y su hijo. Tanto la diputada como los demás pasajeros resultaron ilesos y pudieron salir de sus respectivos vehículos por sus propios medios.

Cómo fue el siniestro vial que involucra a una diputada santafesina

Según trascendió, el choque ocurrió este miércoles cerca de las 16. Cattalini circulaba en un Toyota Yaris por el bulevar Avellaneda hacia el norte. Al llegar al cruce con Santa Fe impactó contra un Citroën C4.

>> Leer más: Trágico choque en zona sur: los daños que sufrieron las casas por el golpe del auto

Tras el choque el Citroën volcó y quedó recostado sobre la intersección de ambas arterias. Luego del siniestro trabajaron en el lugar personal de emergencias y agentes de tránsito. Además, la circulación por Avellaneda quedó parcialmente restringida.

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