Recuperación del Hospital Regional Sur: ya avanzan las obras de mampostería, pisos y servicios internos

Santa Fe invertirá más de $47 mil millones para terminar el efector de alta complejidad, vandalizado tras más de una década de demoras

Después de años de paralización, abandono y vandalismo, el gobierno de Santa Fe puso finalmente en marcha las obras para terminar el Hospital Regional Sur de Rosario, un proyecto estratégico para ampliar la capacidad sanitaria pública del sur provincial y del área metropolitana.

La reactivación del edificio, ubicado entre Circunvalación y avenida San Martín , representa una de las inversiones más importantes en infraestructura sanitaria de la gestión de Maximiliano Pullaro. La provincia destinará más de $47 mil millones para finalizar un hospital que comenzó a construirse en 2011 y nunca llegó a funcionar.

Este martes, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico , recorrió el predio y confirmó el inicio de las primeras tareas de recuperación.

El Hospital Regional Sur es uno de los proyectos sanitarios más ambiciosos pensados para Rosario en las últimas décadas. El complejo tiene una superficie total de más de 38 mil metros cuadrados, de los cuales casi 27 mil estarán destinados directamente a áreas médicas, internación y servicios de apoyo.

La obra comenzó hace 15 años con la construcción de la estructura de hormigón. Entre 2017 y 2019 se avanzó con cerramientos exteriores, pero a partir de 2020 el edificio quedó prácticamente abandonado y sufrió un fuerte deterioro.

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Según datos oficiales, cerca del 90% de los cerramientos y elementos instalados fueron destruidos o vandalizados durante los años de paralización. “Ya comenzamos con la limpieza general del edificio, que se encontraba con vidrios rotos, basura y escombros propios del abandono”, explicó Enrico durante la recorrida.

Actualmente, las empresas contratistas trabajan en tareas de mampostería, excavaciones, tendidos y contrapisos en distintos sectores internos del edificio.

Cómo será el nuevo Hospital Regional Sur

El proyecto prevé un hospital de alta complejidad organizado en tres niveles. En planta baja funcionarán la guardia externa, diagnóstico por imágenes, maternidad, block quirúrgico y hospital de día.

En el primer piso estarán las áreas de pediatría, internación obstétrica y neonatología. Mientras que el segundo nivel concentrará cuidados críticos e internación general para adultos.

Además de la arquitectura interior, la obra incluye nuevas instalaciones sanitarias, eléctricas, de gases medicinales, redes de datos y reposición completa de aberturas, parasoles y equipamiento vandalizado.

La finalización del Hospital Regional Sur aparece como una obra estratégica para descomprimir parte de la demanda que hoy absorben otros grandes efectores rosarinos, especialmente el Hospital Provincial, el Centenario y el Eva Perón de Granadero Baigorria.

Rosario concentra buena parte de las derivaciones médicas del sur santafesino y de localidades vecinas, en un sistema sanitario que arrastra desde hace años problemas de saturación, infraestructura envejecida y alta demanda.

La puesta en funcionamiento de un nuevo hospital de gran escala podría modificar parte del mapa sanitario del sur provincial.

Obras también en el barrio

La provincia también anunció mejoras urbanas en todo el entorno del hospital. Los trabajos incluyen pavimentación definitiva sobre Heliotropos, Pasaje 539, calle 5 de Agosto y la traza interna que conecta el hospital con otros sectores del predio.

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Además, se realizarán obras de iluminación, accesibilidad, desagües y mejoras hidráulicas.

Desde el Ministerio de Obras Públicas sostienen que la idea es evitar que el hospital quede aislado dentro de un entorno urbano deteriorado y mejorar la circulación tanto para trabajadores de salud como para pacientes y vecinos.

Crónica del abandono

La piedra fundamental del Hospital Regional Sur se colocó a mediados de 2011 durante la gestión de Hermes Binner en la provincia. Luego su sucesor, el también socialista Antonio Bonfatti, le dio resolución a las primeras etapas, tuvo un stand by en 2017 y el ex mandatario Miguel Lifschitz concretó su parquizado e iluminación perimetral en 2019.

El justicialista Omar Perotti no lo consideró prioritario pese a que al final de su mandato licitó las obras para cloacas y agua para el hospital y barrios aledaños. Pero la iniciativa no prosperó.

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En los últimos años, el edifico perdió casi la totalidad de los paneles de vidrio y aberturas de aluminio, saqueadas en las distintas etapas que la estructura permaneció sin ninguna custodia. También fueron destrozadas y robadas aberturas de vidrio templado, algunas dobles y con láminas para tratamiento solar, que fueron arrancados de cuajo junto a sus marcos de aluminio.

Según se evaluó a fines de 2024, los daños ocasionados en el edificio tenían un valor de 5 mil millones de pesos, lo que en ese momento equivalía a la compra de unas cien ambulancias.

Desde la semana próxima, cuando el esqueleto de hormigón empiece a llenarse de máquinas y obreros, el futuro del hospital estará más cercano.