Pullaro y un "mimo" para el orden

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, realizó un gesto de respaldo hacia Felipe Michlig tras un tiempo de tensiones internas que lo habían averiado. Se ordena todo

“Es mi amigo y jefe” . Mirando a cámara y abrazando a Felipe Michlig , el gobernador Maximiliano Pullaro daba un gesto de respaldo inequívoco que salió enlatado en la cuenta de Instagram del senador y presidente de la UCR provincial. Así, cerró discusiones políticas pero también lo blinda al senador tras algún traspié del último tiempo.

Las semanas pasadas de Michlig han sido movidas. Arrancó bien arriba cuando cruzó con un pedido de informes en el Senado al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico , por supuesta arbitrariedad en el reparto de obras. Fue a fondo con un discurso filoso en el recinto que generó tensión por primera vez dentro del frente de Unidos.

Lo dijo como el senador segundo en cantidad de años en la Cámara, como presidente de la UCR, como coordinador y armador del frente gobernante, y como “segundo en la línea sucesoria” . Michlig decidía mostrar toda la chapa.

La discusión terminó con Enrico renunciando a la licencia en la banca del Senado que había pedido y que le había otorgado el propio Michlig “por solidaridad y para darle la oportunidad de ser funcionario”. El senador dio una batalla radical y salió al frente.

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Pero luego se embarcó en una cuestión que generó otros ruidos internos: dijo que se le podía abrir la puerta a La Libertad Avanza en Unidos. Como se contó acá, significó pasos en falso porque se mostró a Unidos pidiéndole a LLA como si fuera el salvador y dejándosela servida a los haters liberarios.

También hubo reproches internos. Por eso la visita del gobernador a su departamento termina siendo un mensaje político. "El gobernador en persona acercó recursos provinciales para la construcción de natatorios comunales, en un marco de políticas públicas que buscan generar igualdad, integración y nuevos espacios para toda la familia", decía el mensaje que acompañó al video.

El gesto fue un respaldo explícito a su figura aunque no quiere decir respaldo a todo lo hecho, llámese en la pelea con el ministro o el comentario sobre la LLA. De tan explícito que resultó, termina mostrando que también había una fragilidad que el gobernador compensa.

En rigor, protege la figura de quien considera un aliado estratégico en su gestión y hasta a mencionado como "padre político". De hecho una fuente de Unidos lo leyó como “un mimo” del gobernador. “Siempre Maxi lo consideró un par. Es un mimo para aplacar un poco el enojo general de estas semanas con lo de Felipe”, entendió.

“Es mi amigo, mi jefe”, y si es el jefe del gobernador, es el jefe del resto de Unidos, podría llegar a interpretarse. Pero es Pullaro el que ejerce su rol de conductor y ordena Unidos en momentos que lo último que tiene que tener para sus planes de reelección es desorden interno.