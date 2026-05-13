Granadero Baigorria: el desesperado pedido de la familia de un joven desaparecido

Benjamín Scerra salió de su casa el viernes a la medianoche y nunca regresó. Este miércoles se realiza una movilización en reclamo de su paradero

La familia de Bejamín Scerra desplegó una búsqueda permanente que contagió a todos los vecinos de Granadero Baigorria . A cinco días de su desaparición, habrá una nueva movilización pidiendo por el paradero del joven de 19 años que el viernes a la medianoche salió de su casa y no regresó.

Benjamín Scerra le avisó a su papá, Félix , que iba a acompañar a su amigo hasta la casa. Eran tres cuadras de distancia entre el hogar de los Scerra y el de Kevin , que era uno más de la familia. Kevín llegó a su casa, pero Benjamín nunca regresó.

Félix alertó la situación en plena madrugada y desde el sábado intentó hacer la denuncia por su hijo desaparecido, pero no fue hasta el lunes que pudo radicarla. Mientras tanto, inició por sus propios medios la búsqueda del joven de 19 años por hospitales, comisarías y puntos de interés .

El joven está desaparecido desde el viernes, frente a la desesperación, familiares, amigos y vecinos de Benjamín se concentrarán este miércoles a las 17 en Eva Perón y San Martín , a metros del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, reclamando por su aparición.

Benjamin 13.5 (2)

El pedido desesperado de Félix es para que la “gente comparta la imagen porque más se difunda va a haber más posibilidades de encontrarlo”, expresó en LT8. Al momento de salir de su casa, Benjamín no llevó dinero, sólo un celular y un paquete de cigarrillos, estaba vestido con unas zapatillas negras, jean negro y camperon negro.

La noche de la desaparición de Benjamín

Benjamín estuvo durante todo el viernes en su casa trabajando con Félix en el emprendimiento familiar. “Hacemos pollos a la parrilla y empanadas porque me quedé sin trabajo hace un tiempo”, señaló el padre.

Esa noche invitó a Kevin a comer con la familia en su casa de barrio Santa Rita de Granadero Baigorria. Eran cuatro en una mesa más de un viernes por la noche: Félix, Benjamín, Kevin y la abuela de Benjamín. Cerca de las 22 recibió un llamado de un amigo, pero Benjamín descartó los planes que le ofrecieron: “Mañana tengo que trabajar en casa con mi papá”, recordó que dijo Félix.

La noche siguió su curso, el padre decidió ir a descansar y Benjamín y Kevin continuaron de sobremesa. Pasada la medianoche, ambos amigos salen. “Lo voy a acompañar a Kevin a la casa y vuelvo, me dijo”, aseguró Félix. Era un camino conocido y una distancia de 300 metros. “Desde ahí no sabemos más nada. No tenemos información concreta lamentablemente”, señaló.

Minutos antes de las 4, Félix se despierta y nota la ausencia de su hijo. Rápidamente intenta comunicarse, pero su teléfono ya estaba fuera de servicio. El desconcierto lo invade en su relato: “No tengo especulaciones. Teníamos planes para el sábado a la mañana”.

Intensa búsqueda

No pudo dormir más y desde entonces comenzó a preguntar por Benjamín. Contactó a los amigos, se comunicó con los vecinos, pero nadie daba cuenta del paradero del joven de 19 años.

Por la tarde noche, se acercó a la comisaría del barrio y quiso radicar la denuncia. Según su relato se la negaron. “Entonces fue a hacer la recorrida por hospitales y otros lugares y no encontré nada”, contó Félix. El domingo volvió a sede policial, pero tampoco le tomaron la denuncia.

>> Leer más: Investigan un confuso accidente de tránsito fatal cerca del puente Rosario-Victoria

“Recién el lunes pude hacer la denuncia. El enojo de la gente es ese porque si lo hubiesen buscado desde el sábado hoy no estaríamos acá”, dijo Félix sobre las recurrentes manifestaciones preguntando “¿Dónde está Benjamín?”.

El padre descartó que haya estado en la casa de alguna pareja u otro amigo. “Ninguno de los amigos sabía de nada, además si se quedaba en otro lodo siempre avisaba”, remarcó el papá en LT8.