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¿Sexo en un vuelo a Rosario?: la mujer negó todo y demandará a quienes divulgaron su foto

La abogada de la pasajera denunciada por tener sexo en un avión de Copa Airlines que aterrizó en Rosario asegura que su clienta se encuentra "totalmente abatida" por la falsedad de la acusación y el nivel de exposición pública sufrido

14 de mayo 2026 · 17:04hs
Los pasajeros fueron detenidos al llegar al Aeropuerto de Rosario. 

Los pasajeros fueron detenidos al llegar al Aeropuerto de Rosario. 

La abogada Victoria Scoccia, representante de la pasajera denunciada por tener sexo en un avión de Copa Airlines, aseguró que el hecho no sucedió y que la vida de su clienta quedó destruida a raíz de la divulgación de su imagen y datos personales.

La mujer fue denunciada hace cuatro días por mantener relaciones sexuales en pleno vuelo con el pasajero sentado a su lado. Al aterrizar en Rosario ambos fueron demorados y se les armó una causa por exhibiciones obscenas. Tras la noticia, los medios de comunicación replicaron la imagen de ambos al ser detenidos, seguido de fotografías sacadas de sus redes sociales, nombres y apellidos, composición familiar y trabajos.

La abogada de la pasajera aseguró que el hecho no ocurrió y su clienta no entabló ningún tipo de vínculo con el otro denunciado. Pero además, afirmó que analizan realizar una demanda por el uso indebido de su imagen. "Estamos haciendo foco desde lo civil por la utilización de las imágenes de mi clienta. Se manejó un grado de exposición que ni en los casos de abusadores o asesinos sucede. Se dio nombre y apellido, imágenes de sus redes sociales y hasta fotos de su familia", sostuvo la letrada Victoria Scoccia en diálogo con La Capital.

Además, Scoccia sostuvo que después de la viralización de fotografías y datos se generó un fuerte daño. "Mi clienta está totalmente abatida y con asistencia médica. Su cotidianeidad cambió radicalmente. Está sobrellevando el momento de la manera que puede".

"El daño es difícil de cuantificar pero sin lugar a duda es muy grande. Estamos hablando de una imagen destruida, una familia abatida y un fuerte daño psicológico y psiquiátrico", reforzó la letrada.

En este sentido, la abogada afirmó que están preparando "una acción civil por el daño que se produjo a su imagen y que está vinculada a los derechos personalísimos de las personas". Ante la pregunta de quiénes podrían ser demandados, Scoccia aseguró: “Lo estamos evaluando y no descartamos absolutamente nada. Vamos a hacer un relevamiento de la cadena de responsabilidades: desde quienes intervinieron en la aeronave hasta los medios de comunicación que reprodujeron su imagen y datos personales, sin ningún tipo de reparo”

Asimismo, la letrada tampoco descarta demandar a quienes filtraron la imagen de su clienta cuando estuvo detenida. "Dentro de esa cadena de actores intervinientes eventualmente habrá que ver quién contribuyó a que se infiltre esa información".

>>Leer más: Escándalo sexual en un vuelo a Rosario: los pasajeros detenidos podrían evitar la prisión

Que pasó en el avión

Victoria Scoccia trabaja la defensa de la pasajera en conjunto con Jorge Resegue. Ambos aseguran que el hecho no ocurrió y Resegue sostiene que no se entiende de dónde salió la demanda por exhibiciones obscenas.

"Lo único irregular en el vuelo fue que el pasajero sentando al lado de ella pidió un vaso de whiskey, la azafata no se lo quiso dar y eso generó un momento de malestar. Pero eso no tiene nada que ver con mi clienta", asegura el letrado en conversación con este medio.

En relación a la nena que supuestamente vio a los pasajeros en una situación comprometedora y avisó a su abuela, ambos abogados sostienen que no está comprobado que haya habido un menor de edad en el sector de primera clase, donde volaban ambos involucrados.

"Ahora la fiscalía está investigando. Habrá entrevistas a quienes estuvieron en el vuelo y se determinará si realmente hay un hecho para imputar. Nosotros estamos intentando atender la filtración de datos y rostros de nuestra clienta. Después si detectamos que existió alguna denuncia falsa sobre lo que supuestamente ocurrió, accionaremos" concluyó Resegue.

Detenidos

Los dos pasajeros fueron detenidos el sábado al llegar a Rosario en un avión de Copa Airlines acusados de haber mantenido relaciones sexuales en pleno vuelo. Al llegar a la ciudad, fueron trasladados a la comisaría 12ª y se les armó una causa por por exhibiciones obscenas. El proceso continua en la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Sexual, pero no tiene previsto una pena de prisión sino salidas alternativas.

Según la denuncia, ambos fueron sorprendidos por la tripulación con “prendas bajas” en la cabina ejecutiva, lo que motivó la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) al aterrizar el avión en el aeropuerto de Rosario. Los efectivos subieron a la nave, detuvieron a las dos personas y las trasladaron a la comisaría.

La primera intervención judicial fue realizada por la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Rosario en turno. A ambas personas se les formó una causa por exhibiciones obscenas, y horas después recuperaron la libertad.

Desde Fiscalía aseguraron a La Capital que el hecho no tiene previsto una pena de prisión, sino de salida alternativas. En este sentido, son casos que pueden tener una resolución con pago de caución, donación a alguna entidad benéfica, trabajo comunitario o reglas de conducta. Por otro lado, la causa pasará a la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Sexual.

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