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Komar no se calló y recordó fallos que favorecieron a River y Racing: "Han robado toda la vida"

El defensor de Central salió al cruce de las críticas de Diego Milito y Rodolfo D’Onofrio con viejas jugadas arbitrales que beneficiaron a la Academia y al Millonario.

14 de mayo 2026 · 16:42hs
Komar no se calló y recordó fallos que favorecieron a River y Racing: Han robado toda la vida

Después de las repercusiones que dejó la victoria de Central sobre Racing por los cuartos de final, Juan Cruz Komar salió al cruce en sus redes sociales ante las picantes y provocadoras declaraciones del presidente de Racing, Diego Milito, y el extitular de River Rodolfo D'Onofrio. El defensor del Canalla, que se recupera tras una operación por una arritmia cardíaca, apuntó tanto contra la Academia como contra el Millonario por fallos arbitrales en los cuales se vieron favorecidos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el zaguero canalla compartió viejos fallos favorables para el equipo de Avellaneda y para el Millonario. Algunas de esas decisiones arbitrales tienen a Central como principal perjudicado.

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“¿Cuando salieron campeón con este gol no estaba roto el fútbol?”, “acá había que tener la guardia alta”, “penalazo” y "no sigo, pero es para hacer una película más larga que toda la saga de Harry Potter con lo que han robado toda la vida". Estas fueran algunas de las frases que escribió el futbolista de Central apuntando contra las declaraciones de Milito y D’Onofrio luego de la victoria de los dirigidos por Jorge Almirón en Arroyito.

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Los comentarios de Juan Cruz Komar le agregan un condimento más a la previa de las semifinales entre Central y River, que se enfrentarán este sábado en el estadio Monumental, desde las 19.30. Komar respondió a las explosivas declaraciones de Milito por considerar que su equipo fue "robado" este miércoles en el Gigante por los fallos de Herrera (expulsó a Maravilla Martínez y Di Césare) y que el fútbol argentino está “roto” y “no da para más”. Nada dijo Milito del gol que le anularon a Central en una posición adelantada que solo vio el VAR. Incluso, el técnico de Central, Jorge Almirón, le respondió a Milito: “No sé qué partido vio. Ganamos bien en la cancha y en el segundo tiempo los pasamos por arriba”.

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D'Onofrio también salió públicamente a atacar a Central en un intento de condicionar el arbitraje de este sábado: "Después de lo que vi en el partido en Rosario, más que nunca la guardia alta para el sábado contra Rosario Central. ¡Es increíble!".

Los videos que compartió Juan Cruz Komar

Komar publicó cuatro jugadas antiguas que en su momento dieron que hablar porque hubo fallos arbitrales totalmente errados. La primera fue un gol de Gastón Díaz en la fecha 18 del Torneo 2014, donde la Academia fue campeón. Aquella tarde, los de Diego Cocca destrabaron un partido con un gol del volante, en una clara posición adelantada no sancionada en tiempos donde no había VAR.

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El segundo video es la patada de Javier Pinola a Martín Benítez en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2018. En esa oportunidad, el árbitro Anderson Daronco no marcó infracción del zaguero de River. Aquella jugada dio que hablar por mucho tiempo.

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El tercero y el cuarto fueron durante la estadía de River en la Primera B Nacional (hoy llamada Primera Nacional). Se trata de dos penales polémicos a favor del Millo: uno al Chori Domínguez ante Gimnasia de Jujuy y otro a David Trezeguet contra Atlanta.

Di María también salió al cruce en Instagram

En una historia de Instagram, Ángel Di María lanzó munición pesada ante las críticas de Milito y D'Onofrio: “Cómo molesta que Central pelee todo. Cómo molesta ver ganar a los equipos del interior, nadie se hace cargo de por qué pierden. Hoy es más fácil pegarle a Central que hacer meaculpa y corregir tus propios errores. De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas, ¿qué loco, no?”.

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“¿Antes se debatían tanto los penales? ¿Antes se debatían tanto las tarjetas? Caretas. Muchos de los que quieren ‘cambiar el fútbol’ no pueden ni dirigir su club. El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más, el interior crece y eso duele, eso incomoda y molesta”, agregó.

Y cerró: “Y les dejo algo, el gol de Veliz no fue fuera de juego, hay dos cámaras que enfocan y encontraron la que ve el offside. ¿Qué casualidad, no? Después quieren que los campeones del mundo vengan a la Argentina a jugar, ¿para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan? ¿Qué el Fútbol está manchado? EL FÚTBOL NO ESTÁ MANCHADO, AHORA SOMOS TODOS IGUALES, Y ESO MOLESTA. Buenas noches”.

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