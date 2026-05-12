Apenas dos dudas en la selección argentina: los 24 jugadores de Scaloni para el Mundial

La prelista de 55 jugadores que entregó Lionel Scaloni dio los primeros indicios de lo que será la selección argentina en este Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio. El entrenador confirmó quiénes serán las alternativas para meterse en la lista definitiva, aunque en sus planes ya tendría a 24 de los 26 futbolistas que irán a Estados Unidos.
El cuerpo técnico de la Albiceleste tendrá unas semanas más para entregar definitivamente los nombres que viajarán a la Copa del Mundo, en la cual estará la presencia de gran parte del equipo que se coronó campeón en Qatar 2022.
Según detalló Infobae en un reciente informe, Scaloni tiene en mente una lista de 24 jugadores y analiza quiénes serán los dos futbolistas que completarán el cupo, con nombres consagrados y jóvenes promesas peleando por los últimos dos boletos.
Los confirmados de Scaloni
Los tres arqueros que irán a Estados Unidos serían Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli, mientras que Santiago Beltrán, Walter Benítez y Facundo Cambeses quedarían como alternativas en caso de necesitar un reemplazo.
Por el lado de la defensa, todo indica que Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico tendrían su lugar asegurado. En tanto, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Nicolás Paz, Thiago Almada, Nicolás González, Leandro Paredes, Exequiel Palacios y Giuliano Simeone completarían el mediocampo.
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El capitán, Lionel Messi, jugará su sexto Mundial con la selección argentina.
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En la delantera, el capitán Lionel Messi estaría acompañado por Julián Álvarez, Lautaro Martínez y José Manuel López, que tendrían su lugar dentro del plantel confirmado.
Quiénes pelean por un lugar en el Mundial
Según señalaron en el citado informe, Marcos Acuña “tiene un pie y medio en el Mundial” y ocuparía uno de los lugares en la defensa, como alternativa al lateral izquierdo. A su vez, Marcos Senesi y Facundo Medina “pelean desde atrás” para meterse en la lista.
La otra plaza disponible es una incógnita que podría resolverse por el rendimiento de los futbolistas en el cierre de la temporada. Giovani Lo Celso, Máximo Perrone, Franco Mastantuono y Emiliano Buendía son las variantes que analiza Scaloni para sumar como alternativas ofensivas para el mediocampo.
Entre esos nombres estarían los dos lugares que quedan por definir para el Mundial, por lo que el cuerpo técnico de la selección argentina analiza qué nombres necesita el plantel.
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Marcos Acuña tendría "un pie y medio" dentro de la lista de Scaloni.
La prelista completa de la selección argentina
Arqueros
- Emiliano Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético De Madrid
- Walter Benítez - Crystal Palace
- Facundo Cambeses - Racing
- Santiago Beltrán - River
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Defensores
- Agustín Giay - Palmeiras
- Gonzalo Montiel - River
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Nicolás Capaldo - Hamburgo
- Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
- Lucas Martinez Quarta - River
- Marcos Senesi - Bournemouth
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Germán Pezzella - River
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
- Cristian Romero - Tottenham Hotspur
- Lautaro Di Lollo - Boca
- Zaid Romero - Getafe
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
- Marcos Acuña - River
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
- Gabriel Rojas - Racing
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Mediocampistas
- Máximo Perrone - Como
- Leandro Paredes - Boca
- Guido Rodríguez - Valencia
- Aníbal Moreno - River
- Milton Delgado - Boca
- Alan Varela - Porto
- Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul - Inter Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Giovani Lo Celso - Real Betis
- Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
- Emiliano Buendia - Aston Villa
- Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo
- Nicolás Paz - Como
Delanteros
- Lionel Messi - Inter Miami
- Franco Mastantuono - Real Madrid
- Thiago Almada - Atlético de Madrid
- Tomás Aranda - Boca
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho - Chelsea
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Matías Soulé - AS Roma
- Claudio Echeverri - Girona
- Gianluca Prestianni - Benfica
- Santiago Castro - Bologna
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- José Manuel López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino - Parma