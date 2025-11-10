Tres jugadores de la selección argentina fueron desafectados para el amistoso con Angola Luego de la baja de Enzo Fernández y sin la presencia de futbolistas del ámbito local, la lista de convocados de Scaloni registra más ausencias de peso 10 de noviembre 2025 · 11:55hs

Las bajas se deben a trámites sanitarios para entrar al país africano

La selección argentina se prepara para su última presentación del año. Se medirá el próximo viernes 14 de noviembre desde las 13 ante Angola en Luanda, la capital del país africano. Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó tres nuevas bajas importantes de cara al amistoso por la fecha FIFA.

Enzo Fernández fue el primero de los desafectados este fin de semana debido a que padece un edema óseo en su rodilla derecha y será preservado para continuar con su recuperación. Al jugador del Chelsea se suma que el entrenador Lionel Scaloni decidió no convocar a jugadores del torneo local, luego de una charla con el presidente Claudio "Chiqui" Tapia. Esta determinación se debe a que el campeonato continuará jugándose a pesar del parón de selecciones a nivel mundial y así, los equipos de la Liga Profesional no pierdan a sus futbolistas en este último tramo del campeonato.

Los tres implicados son Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone. Los jugadores del Atlético de Madrid no viajarán a Angola debido a que no llegaron con los tiempos para aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla, indispensable para ingresar a territorio africano.

Frente a estas ausencias, el director técnico del combinado nacional convocó a Lisandro Martínez, aunque solo para entrenarse con el grupo, y Kevin Mac Allister, hermano de Alexis y jugador del Union Saint-Gilloise de Bélgica. Es la primera citación del defensor con paso por Argentinos Juniors, que además ya convirtió un gol en la actual edición de la UEFA Champions League. Cómo quedó la lista de convocados de la selección argentina Arqueros: Gerónimo Rulli y Walter Benítez. Defensores: Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Lisandro Martínez y Kevin Mac Allister. Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Máximo Perrone, Rodrigo De Paul, Thiago Almada, Giovani Lo Celso y Nicolás Paz. Delanteros: Lionel Messi, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Lautaro Martínez, José Manuel López y Joaquín Panichelli. En total, Scaloni tendrá 22 jugadores a disposición para continuar la preparación para el Mundial 2026.