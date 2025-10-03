Scaloni sorprendió al convocar a un ex-Newell's y dos nuevos jugadores del fútbol argentino

El entrenador de la selección argentina entregó la lista para los amistosos de octubre, con novedades y un regreso de la Premier League

La selección argentina disputará dos amistosos en Estados Unidos y Scaloni probará alternativas.

La selección argentina tendrá un nuevo paso rumbo al Mundial 2026 , con dos amistosos que servirán de preparación y prueba de alternativas. La cita de Estados Unidos, México y Canadá está a la vuelta de la esquina, por lo que Lionel Scaloni dio a conocer una nueva lista de convocados con varias sorpresas y un regreso.

Tras finalizar las Eliminatorias sudamericanas en el 1º puesto, la Albiceleste afrontará una gira de preparación por Estados Unidos, con un partido frente a Venezuela el próximo viernes 10 de octubre en Miami y otro ante Puerto Rico el lunes 13 en Chicago.

Para esto, Scaloni entregó la lista de futbolistas convocados y sorprendió con dos nombres del fútbol argentino y un ex-Newell's , además del grupo ya afianzado con Lionel Messi como capitán y figura.

La primera novedad del entrenador de la selección argentina fue la convocatoria de Aníbal Moreno , surgido en las inferiores de Newell's y con pasado en Racing, quien es una de las piezas claves de Palmeiras de Brasil. El catamarqueño de 26 años había sido parte de las juveniles albicelestes, con participación en el Mundial sub-20 de 2019 incluido, donde fue compañero de Julián Álvarez.

Moreno.jpg El ex-Newell's, Aníbal Moreno, fue convocado a la selección argentina.

>> Leer más: Elecciones en Newell's: Julián González habló sobre la posibilidad de postergar la votación

En tanto, dos jugadores del fútbol argentino dieron la sorpresa apenas unas horas después de enfrentarse en el Gigante de Arroyito por la Copa Argentina. Facundo Cambeses, de Racing, y Lautaro Rivero, de River, tendrán su primera oportunidad con la selección mayor en esta fecha Fifa.

El arquero de 28 años le ganó la titularidad a Gabriel Arias y se quedó con el arco de la Academia, por lo que tendrá la chance de viajar como cuarto arquero. A su vez, el defensor de 21 años logró asentarse con el Millonario y es una garantía en defensa, además de ser uno de los proyectos más ambiciosos del fútbol local.

Por otro lado, Marcos Senesi volvió a ser convocado por Scaloni luego de un extenso período fuera de la selección. El defensor de Bournemouth podría tener minutos ante la baja de Facundo Medina, quien sufrió una lesión con Olympique de Marsella. Además, Lisandro Martínez y Exequiel Palacios también son bajas por lesión.

Los convocados de la selección argentina

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Walter Benítez (Crystal Palace) y Facundo Cambeses (Racing).

Defensores: Gonzalo Montiel (River), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (Bournemouth), Lautaro Rivero (River), Marcos Acuña (River) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca), Aníbal Moreno (Palmeiras), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Nicolás Paz (Como), Giovani Lo Celso (Betis), Alexis Mac Allister (Liverpool), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Franco Mastantuono (Real Madrid).

Delanteros: Nicolás González (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Lautaro Martínez (Inter de Milán).