Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado Rio Bonito do Iguaçu quedó con el 90 por ciento de sus construcciones afectadas. Hubo seis muertos y más de 800 heridos 9 de noviembre 2025 · 21:03hs

Las autoridades brasileñas iniciaron este domingo la reconstrucción de Rio Bonito do Iguaçu, la pequeña ciudad del sur del país castigada el viernes por un brutal tornado que dejó seis muertos, 835 heridos (de los que 32 continúan hospitalizados) y el 90 % de sus construcciones en ruinas.

"Está todo en el piso, pero ya pasamos por la parte difícil y ahora es el momento de la reconstrucción", afirmó el alcalde Sezar Augusto Bovino, quien está al frente de las tareas en esta ciudad de unos 13.500 habitantes en el interior de Paraná, Estado fronterizo con Paraguay.

Bovino explicó que las tareas de búsqueda y rescate de otras posibles víctimas ya concluyeron, que no hay más personas reportadas como desaparecidas y que a partir de ahora todos los esfuerzos se concentrarán en la reconstrucción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/meteo_dylan/status/1987169847088672972&partner=&hide_thread=false Momento del paso del tornado de Rio Bonito do Iguaçu, Brasil.

Captado en video, creditos: ?#wxtwitter pic.twitter.com/WYDWzztUIP — dyyy.lannn (@meteo_dylan) November 8, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/volcaholic1/status/1987142584272052330&partner=&hide_thread=false Video showing the monster tornado that hit Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, Brazil, yesterday pic.twitter.com/TD3LDP2HU1 — Volcaholic (@volcaholic1) November 8, 2025 El tornado con una intensidad sin precedentes en el sur de Brasil, con vientos de hasta 250 kilómetros por hora y tormenta de granizo, arrasó la ciudad en menos de dos minutos y provocó daños en 704 construcciones, arrancó cientos de árboles y postes del tendido eléctrico y volteó numerosos vehículos.

Según Defensa Civil, al menos 13.000 personas fueron afectadas por el fenómeno climático en unos 14 municipios y cerca de un millar están alojadas temporalmente en refugios improvisados en escuelas e iglesias del vecino municipio de Laranjeiras do Sul.