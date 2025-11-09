La Capital | Policiales | crimen

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

El hijo de Miguel Hemadi dijo que un grupo de delincuentes les arrebató una camioneta y un teléfono que la policía empezó a buscar en el noroeste de Rosario

9 de noviembre 2025 · 12:31hs
El crimen se confirmó este domingo en Intendente Carnevale y Juan XXIII.

Foto: Google Street View.

El crimen se confirmó este domingo en Intendente Carnevale y Juan XXIII.

La Policía de Santa Fe confirmó este domingo un crimen en Pérez. De acuerdo al registro oficial, un hombre de 59 años falleció tras un presunto robo en una casa en la que también estaba su hijo y la pesquisa se extendió hacia Rosario tras la denuncia.

El primer reporte de las fuerzas de seguridad provinciales indica que Miguel Hemadi sufrió una golpiza y murió en la vivienda. A raíz de la denuncia, los investigadores constataron que los ladrones se habían llevado una camioneta y otros objetos de valor.

El deceso se produjo en inmediaciones del cruce de Intendente Carnevale y Juan XXIII. En el inicio del operativo, los agentes constataron que faltaba un teléfono celular y la búsqueda del dispositivo los llevó hacia un presunto búnker de drogas en el barrio rosarino 7 de Septiembre.

¿Qué se sabe del crimen en Pérez?

El primer aviso sobre el homicidio en la ciudad ubicada al oeste de Rosario se registró a las 9.10 de la mañana. A partir de la llamada a la Central de Emergencias 911, la policía fue a inspeccionar una vivienda ubicada a pocas cuadras del camping de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la ruta provincial 14.

Un joven de 21 años denunció que un grupo de personas desconocidas había ingresado para robar. Los maleantes le pegaron al muchacho y a su padre, que ya había fallecido antes de la llegada del personal de las fuerzas de seguridad.

>> Leer más: Crimen en Pérez: un hombre fue apuñalado al ir a recuperar una moto robada

El fiscal Alejandro Ferlazzo envió al gabinete criminalístico a buscar evidencia para esclarecer la causa de la muerte de Miguel Elías Hemadi. Por otra parte, los agentes a cargo del operativo empezaron a rastrear el destino de una Volkswagen Saveiro y un iPhone.

Mientras la Policía de Investigacionees (PDI) trabajaba en la casa donde falleció la víctima, otro grupo de uniformados determinó que el teléfono estaba en Tarragona al 1200 bis. La dirección coincide con la de un pasillo que figuraba en denuncias previas sobre venta de drogas, de modo que las autoridades no descartaban ninguna hipótesis en torno al motivo del asesinato.

Noticias relacionadas
El joven baleado en la zona sudoeste murió mientras era asistido en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

Susana Velázquez falleció en la puerta de su casa de Ludueña momentos después del homicidio de su nieto Emanuel en Ybarlucea. 

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

Un joven de 19 años quedó preso por el crimen de Daniela Salva. 

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur

Crimen en la zona oeste: murió en el Hospital Provincial el hombre que había sido atacado a tiros el miércoles pasado.

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Ver comentarios

Las más leídas

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Newells consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Newell's consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Newells derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Newells fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newell's fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Lo último

Pullaro volvió a la carga contra las retenciones porque ayudan a barones del conurbano

Pullaro volvió a la carga contra las retenciones porque ayudan a "barones del conurbano"

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Pullaro volvió a la carga contra las retenciones porque ayudan a "barones del conurbano"

El gobernador de Santa Fe pidió una "reforma laboral con visión pyme" y planteó la necesidad de "discutir nuevamente el sistema impositivo argentino"

Pullaro volvió a la carga contra las retenciones porque ayudan a barones del conurbano
Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años
Policiales

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Matías Bottoni: Tengo la esperanza de recuperarme

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Matías Bottoni: "Tengo la esperanza de recuperarme"

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

Por Martín Stoianovich

Policiales

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi
Ovación

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Newells consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Newell's consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Newells derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Newells fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newell's fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

El uno x uno de Newells: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

El uno x uno de Newell's: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Ovación
Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi

El termómetro de los hinchas en la llegada de los pilotos a Interlagos, con un claro ganador

El termómetro de los hinchas en la llegada de los pilotos a Interlagos, con un claro ganador

Policiales
Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años
Policiales

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

El duelo de los Cicarelli: A Lucas no lo devuelven, pero no queremos que se repita algo así

El duelo de los Cicarelli: "A Lucas no lo devuelven, pero no queremos que se repita algo así"

La Ciudad
Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios en Rosario

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios en Rosario

Matías Bottoni: Tengo la esperanza de recuperarme

Matías Bottoni: "Tengo la esperanza de recuperarme"

La Capital regalará el próximo domingo una revista libro que cuenta la historia de Rosario

La Capital regalará el próximo domingo una revista libro que cuenta la historia de Rosario

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140% más de mamografías en Santa Fe
La Ciudad

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140% más de mamografías en Santa Fe

Newells derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división
Ovación

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

A Newells lo vamos a sacar adelante: el contundente mensaje de Luciano Herrera
Ovación

"A Newell's lo vamos a sacar adelante": el contundente mensaje de Luciano Herrera

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Un impactante choque en la ruta entre un colectivo y un camión cerca de Piñero
La Región

Un impactante choque en la ruta entre un colectivo y un camión cerca de Piñero

Violencia de género: un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste
Policiales

Violencia de género: un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal
La Ciudad

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Al estilo Tío Sam, Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en el país
politica

Al estilo "Tío Sam", Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en el país

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025
Economía

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado
La Ciudad

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
POLICIALES

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto
La Ciudad

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

La construcción saltó a contramano de la caída de la actividad económica en Rosario
Economía

La construcción saltó a contramano de la caída de la actividad económica en Rosario

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción
Policiales

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior
Política

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027
Política

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria
Política

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?
Salud

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?