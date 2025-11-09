Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

El hijo de Miguel Hemadi dijo que un grupo de delincuentes les arrebató una camioneta y un teléfono que la policía empezó a buscar en el noroeste de Rosario

La Policía de Santa Fe confirmó este domingo un crimen en Pérez . De acuerdo al registro oficial, un hombre de 59 años falleció tras un presunto robo en una casa en la que también estaba su hijo y la pesquisa se extendió hacia Rosario tras la denuncia.

El primer reporte de las fuerzas de seguridad provinciales indica que Miguel Hemadi sufrió una golpiza y murió en la vivienda . A raíz de la denuncia, los investigadores constataron que los ladrones se habían llevado una camioneta y otros objetos de valor.

El deceso se produjo en inmediaciones del cruce de Intendente Carnevale y Juan XXIII. En el inicio del operativo, los agentes constataron que faltaba un teléfono celular y la búsqueda del dispositivo los llevó hacia un presunto búnker de drogas en el barrio rosarino 7 de Septiembre.

El primer aviso sobre el homicidio en la ciudad ubicada al oeste de Rosario se registró a las 9.10 de la mañana. A partir de la llamada a la Central de Emergencias 911 , la policía fue a inspeccionar una vivienda ubicada a pocas cuadras del camping de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la ruta provincial 14.

Un joven de 21 años denunció que un grupo de personas desconocidas había ingresado para robar. Los maleantes le pegaron al muchacho y a su padre, que ya había fallecido antes de la llegada del personal de las fuerzas de seguridad.

>> Leer más: Crimen en Pérez: un hombre fue apuñalado al ir a recuperar una moto robada

El fiscal Alejandro Ferlazzo envió al gabinete criminalístico a buscar evidencia para esclarecer la causa de la muerte de Miguel Elías Hemadi. Por otra parte, los agentes a cargo del operativo empezaron a rastrear el destino de una Volkswagen Saveiro y un iPhone.

Mientras la Policía de Investigacionees (PDI) trabajaba en la casa donde falleció la víctima, otro grupo de uniformados determinó que el teléfono estaba en Tarragona al 1200 bis. La dirección coincide con la de un pasillo que figuraba en denuncias previas sobre venta de drogas, de modo que las autoridades no descartaban ninguna hipótesis en torno al motivo del asesinato.