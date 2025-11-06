Selección argentina: Lionel Scaloni vuelve a sorprender con la citación de un delantero

Lionel Scaloni elevó la lista de convocados para el amistoso frente a Angola, con un atacante que nadie tenía en los radares

El atacante juega en el Racing Club de Estrasburgo, del fútbol francés, y tiene su primera oportunidad en la mayor.

Otra vez, Lionel Scaloni, técnico de la selección nacional, volvió a mostrar la amplitud que posee su abanico de disposición de jugadores . Desde ahí está tratando de ir depurando la lista que ya tiene en mente para disputar el Mundial del próximo año, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

En ese marco, preparándose para ese objetivo de máxima importancia, Argentina, publicó la lista de futbolistas citados para el choque amistoso que se disputará el 14 de noviembre contra Angola. Esa nómina exhibe algunas sorpresas, destacándose las llamadas por primera vez de los jóvenes Joaquín Panichelli y Gianluca Prestianni.

Panichelli, juega en el Racing Club de Estrasburgo , del fútbol francés, y de esta manera tendrá su primera oportunidad en la mayor.

En tanto, Prestianni, que milita en el Benfica, un ex Vélez, que recientemente fue a Portugal, y también fue citado por Scaloni, mostrando de esa manera la apuesta por los jóvenes talentos que tiene nuestro país.

En el resto de la lista, la convocatoria mezcla los nombres bases de los campeones del mundo con el agregado de algunas sorpresas con nombres nuevos y otros habituales.

Arqueros:

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Defensores:

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Juan Foyth (Villarreal)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo)

Volantes:

Enzo Fernández (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Máximo Perrone (Como)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Nicolás Paz (Como 1907)

Atacantes:

Lionel Messi (Inter Miami)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

José Manuel López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Vale precisar que el partido contra Angola, en Luanda, le servirá al DT nacional para seguir probando variantes y dar rodaje a nuevos jugadores de cara a futuros compromisos.