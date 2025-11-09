Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día

Temen que la situación empeore al acercarse el Día de Acción de Gracias, que en Estados Unidos es una fecha pico de viajes por el país

Las aerolíneas estadounidenses cancelaron este domingo alrededor de 2.100 vuelos, y el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que el tráfico aéreo en el país podría “reducirse a cuentagotas” si el cierre del gobierno federal se prolonga hasta el Día de Acción de Gracias, que en Estados Unidos es una fecha pico de viajes por el país.

La disminución de la actividad en 40 de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos está ahora en su tercer día y comienza a causar interrupciones más generalizadas. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó la semana pasada recortes de vuelos en los aeropuertos con mayor tránsito, ya que algunos controladores de tráfico aéreo —a los que no se les paga desde hace casi un mes— dejaron de presentarse a trabajar.

Además, se reportaron unos 7.000 retrasos adicionales tan sólo el domingo, según FlightAware. Más de 1.000 vuelos fueron cancelados el viernes y más de 1.500 el sábado.

Las reducciones ordenadas por la FAA comenzaron el viernes al 4 % y aumentarán al 10 % para el 14 de noviembre. Están en vigor de 6 de la mañana a 10 de la noche hora local y afectarán a todas las aerolíneas comerciales.

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson en Atlanta tuvo la mayor cantidad de cancelaciones el domingo, con más de 570, seguido por el Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey, con al menos 265.

La FAA indicó que la escasez de personal en Newark y el Aeropuerto LaGuardia en Nueva York estaban provocando retrasos en las salidas de aproximadamente 75 minutos en promedio.

Aeropuertos sin vuelos

El Aeropuerto Metropolitano del condado Wayne en Detroit, Michigan, estaba vacío en su mayor parte el domingo por la mañana, con tiempos de espera mínimos en los puntos de control de seguridad. Los tableros de salidas y llegadas estaban llenos de retrasos y cancelaciones.

Más temprano el domingo, Duffy advirtió que el tráfico aéreo en Estados Unidos podría disminuir significativamente si el cierre persiste. Dijo que podría ser necesario implementar recortes adicionales de vuelos —quizás hasta un 20 %—, especialmente por la situación de los controladores.

“A medida que nos acercamos a los viajes de Acción de Gracias (que este año será el próximo 27 en estados Unidos), creo que lo que va a suceder es que los viajes aéreos se reducirán a cuentagotas, ya que todo el mundo querrá viajar para ver a sus familias”, agregó Duffy, y añadió: “Habrá una interrupción masiva y muchos estadounidenses enojados".

Airlines for America dijo que los retrasos relacionados con la escasez de personal de control de tráfico aéreo superaron las 3.000 horas el sábado.