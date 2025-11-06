La Capital | Ovación | Argentina

Con un pibe de Newell's como relevo, Argentina choca con Túnez en el Mundial sub-17

La selección argentina intentará asegurar su clasificación a la siguiente fase tras el emocionante debut con remontada frente a Bélgica.

6 de noviembre 2025 · 06:10hs
Jerónimo Gómez Mattar

Jerónimo Gómez Mattar, el pibe de Newell's, es una opción en la selección argentina.

La selección argentina sub-17 volverá a presentarse este jueves en el Mundial de Qatar 2025, cuando enfrente a Túnez por la segunda fecha de la fase de grupos. Allí está disponible el pibe de Newell’s: Jerónimo Gómez Mattar, que viene siendo relevo.

El encuentro se disputará desde las 10.30 en la cancha 5 de la Aspire Academy de Doha, con el arbitraje de Andrea Colombo y se verá por la TV Pública y D Sports.

El equipo dirigido por Diego Placente llega con impulso luego de la vibrante victoria 3-2 sobre Bélgica en su estreno, donde mostró carácter, jerarquía y capacidad de reacción.

Argentina quiere ser campeón por primera vez

Con el objetivo histórico de conquistar por primera vez esta Copa del Mundo, los juveniles argentinos buscan encaminar rápidamente su clasificación a la siguiente ronda.

Saben que un nuevo triunfo, previo al cierre del grupo ante la accesible Fiyi, les daría la chance de pelear el liderazgo de la zona D y enfrentar un rival más favorable en la fase eliminatoria.

Túnez, en tanto, llega envalentonado: goleó 6-0 a Fiyi en su debut y se perfila como uno de los rivales más duros del grupo.

Argentina alistaría a: José Castelau; Santiago Silveira, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar,Alejandro Tello; Felipe Pujol, Santiago Espíndola, Ramiro Tulián; Uriel Ojeda y Thomas De Martis. DT: Diego Placente.

Asociación Rosarina de Fútbol. Las selecciones sub-12 de Santa Fe compartieron en la ciudad de Rafaela el Tercer Encuentro Provincial de fútbol femenino y fue todo un éxito.  

La selección Rosarina sub-12 femenina se destacó en el Encuentro Provincial que se realizó en Rafaela

El entrenador estuvo al frente de Atlético Tucumán en la derrota ante Independiente por 3 a 0.

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Ariel Holan se mostró distendido de principio a fin de la conferencia,. Hizo un balance de lo que fue, hasta aquí, el año de Central.

Central y una conferencia en la que no fueron necesarias las palabras para graficar la calma

independiente rivadavia vencio en al final y se quedo con la copa argentina

Independiente Rivadavia venció en al final y se quedó con la Copa Argentina

El desplante a Newells del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

En Newells, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

La reconstrucción de la pista principal alcanza casi la mitad del proyecto y en los próximos días comenzarán trabajos clave para llegar a la fecha de reapertura
Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Colectividades: el mapa interactivo para tener a mano y no perderse nada
En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección
El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?
Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario
El desplante a Newells del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

En Newells, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

La dura reflexión de Vella sobre Newells: La gestión más nefasta de la historia

Con un pibe de Newells como relevo, Argentina choca con Túnez en el Mundial sub-17

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista
Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada

Balearon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar
Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes

Colectividades: el mapa interactivo para tener a mano y no perderse nada

Este viernes, La Florida inaugura la temporada: cuánto sale la entrada y qué promos hay

Les robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona
Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión
Escribanos salen a asesorar gratis a la comunidad en temas notariales
Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista
La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral
Presupuesto nacional: mucho por discutir para Santa Fe en poco tiempo
La presidenta de México denunció a un hombre que la acosó en la calle
Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril
La producción automotriz volvió a marcar una baja: cayó 10 % en octubre
Nuevo test: el Tesoro logró renovar más del 100 % de sus vencimientos
Santa Fe vivió uno de los meses con más donantes de órganos de su historia
Balearon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas
Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia
Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle
El puente a Victoria tendrá nueva concesión: cuánto costará el peaje
Los últimos cinco crímenes a balazos en Rosario fueron en las zonas sur y sudoeste

Quién es Zohran Mamdani, el intendente electo de Nueva York
Rosario de la A a la Z: se presentó el Diccionario rosarino ilustrado
Adorni se reunió con Francos para coordinar la transición en Gabinete
Eduardo Spuler comunicó su retiro de la Corte Suprema de Santa Fe
