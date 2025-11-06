Con un pibe de Newell's como relevo, Argentina choca con Túnez en el Mundial sub-17

La selección argentina intentará asegurar su clasificación a la siguiente fase tras el emocionante debut con remontada frente a Bélgica.

Jerónimo Gómez Mattar, el pibe de Newell's, es una opción en la selección argentina.

La selección argentina sub-17 volverá a presentarse este jueves en el Mundial de Qatar 2025, cuando enfrente a Túnez por la segunda fecha de la fase de grupos. Allí está disponible el pibe de Newell’s: Jerónimo Gómez Mattar, que viene siendo relevo.

El encuentro se disputará desde las 10.30 en la cancha 5 de la Aspire Academy de Doha, con el arbitraje de Andrea Colombo y se verá por la TV Pública y D Sports.

El equipo dirigido por Diego Placente llega con impulso luego de la vibrante victoria 3-2 sobre Bélgica en su estreno, donde mostró carácter, jerarquía y capacidad de reacción.

Argentina quiere ser campeón por primera vez

Con el objetivo histórico de conquistar por primera vez esta Copa del Mundo, los juveniles argentinos buscan encaminar rápidamente su clasificación a la siguiente ronda.

Saben que un nuevo triunfo, previo al cierre del grupo ante la accesible Fiyi, les daría la chance de pelear el liderazgo de la zona D y enfrentar un rival más favorable en la fase eliminatoria.

Túnez, en tanto, llega envalentonado: goleó 6-0 a Fiyi en su debut y se perfila como uno de los rivales más duros del grupo.

Argentina alistaría a: José Castelau; Santiago Silveira, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar,Alejandro Tello; Felipe Pujol, Santiago Espíndola, Ramiro Tulián; Uriel Ojeda y Thomas De Martis. DT: Diego Placente.